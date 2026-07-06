洞窟の奥で若者たちを襲う極限の恐怖！ サバイバル・ホラー『悪魔の口』7.29 Prime Video独占配信＆予告公開
サバイバル・ホラー映画『悪魔の口』が、7月29日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。配信に先立ち、ティザービジュアルと日本版本予告、場面写真が解禁された。
【動画】水中洞窟で繰り広げられる地獄のサバイバル！ 映画『悪魔の口』日本版本予告
本作は、サスペンス、水中アクション、そして登場人物たちの感情ドラマを融合したサバイバル・ホラー。『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』のキャスリン・ニュートン、『好きだった君へ』シリーズのラナ・コンドル、ニコ・ヒラガ、トミー・ローズ、ギャヴィン・カサレーニョら注目の若手キャストが集結する。
若者たちは、社会へ踏み出す前に最後のスリルを求め、タイの美しい海岸を舞台に冒険へと旅立つ。彼らが参加したのは、“悪魔の口”と呼ばれる人里離れた洞窟群を泳いで巡るガイド付きツアー。そこは息をのむほど美しい一方、一瞬の油断も許されない過酷な自然が広がる場所だった。
迷路のように入り組んだ狭い水路の奥深くへ進んだ彼らは、思いもよらぬ恐怖に直面する。実は1週間前に発生した異常な嵐によって洞窟内に大量の海水が流れ込み、多くの海洋生物が閉じ込められていたのだ。その後、淡水が流れ込んだことで生物たちは命を落とした――だが、ひとつだけ生き延びた“何か”がいた。それは素早く、音も立てず、容赦なく彼らを狩り始める。
曲がるたびに待ち受けるのは極限の緊張感。ひとつの判断ミスが即座に死へとつながる。やがてパニックが広がり、方向感覚を失った仲間たちの結束は崩壊していく。信頼は揺らぎ、恐怖がすべてを支配し、生き残ることは残酷なサバイバルゲームへと変わっていく。
6月27日（現地時間）、ロサンゼルスにて開催されたPrime Video初のヤングアダルト（YA）作品のファンイベント「オブセスト・フェス」に、キャスリン、ラナ、トミー、ギャヴィンの4人が登壇した。
ラナは「試しに、自分の殻を破るような作品に挑戦したかったんです。自分にやり遂げられるだけの強さがあるのか、正直わかりませんでした。でも、だからこそ挑戦したかった。この撮影はバカンスとは正反対でした。毎日、自分の命が危険にさらされているような恐怖を感じていました」と撮影を振り返った。
ギャヴィンは「洞窟やビーチなど、撮影したロケーションは本当に美しかったです。映像を見るとグリーンスクリーンを使ったように思われるかもしれませんが、実際には一切使っていません。あの景色はすべて自然そのものの美しさなんです」とロケ地の魅力を語った。
映画『悪魔の口』は、Prime Videoにて7月29日より独占配信。
【動画】水中洞窟で繰り広げられる地獄のサバイバル！ 映画『悪魔の口』日本版本予告
本作は、サスペンス、水中アクション、そして登場人物たちの感情ドラマを融合したサバイバル・ホラー。『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』のキャスリン・ニュートン、『好きだった君へ』シリーズのラナ・コンドル、ニコ・ヒラガ、トミー・ローズ、ギャヴィン・カサレーニョら注目の若手キャストが集結する。
迷路のように入り組んだ狭い水路の奥深くへ進んだ彼らは、思いもよらぬ恐怖に直面する。実は1週間前に発生した異常な嵐によって洞窟内に大量の海水が流れ込み、多くの海洋生物が閉じ込められていたのだ。その後、淡水が流れ込んだことで生物たちは命を落とした――だが、ひとつだけ生き延びた“何か”がいた。それは素早く、音も立てず、容赦なく彼らを狩り始める。
曲がるたびに待ち受けるのは極限の緊張感。ひとつの判断ミスが即座に死へとつながる。やがてパニックが広がり、方向感覚を失った仲間たちの結束は崩壊していく。信頼は揺らぎ、恐怖がすべてを支配し、生き残ることは残酷なサバイバルゲームへと変わっていく。
6月27日（現地時間）、ロサンゼルスにて開催されたPrime Video初のヤングアダルト（YA）作品のファンイベント「オブセスト・フェス」に、キャスリン、ラナ、トミー、ギャヴィンの4人が登壇した。
ラナは「試しに、自分の殻を破るような作品に挑戦したかったんです。自分にやり遂げられるだけの強さがあるのか、正直わかりませんでした。でも、だからこそ挑戦したかった。この撮影はバカンスとは正反対でした。毎日、自分の命が危険にさらされているような恐怖を感じていました」と撮影を振り返った。
ギャヴィンは「洞窟やビーチなど、撮影したロケーションは本当に美しかったです。映像を見るとグリーンスクリーンを使ったように思われるかもしれませんが、実際には一切使っていません。あの景色はすべて自然そのものの美しさなんです」とロケ地の魅力を語った。
映画『悪魔の口』は、Prime Videoにて7月29日より独占配信。