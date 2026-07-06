TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』第5期、2027年放送決定 ティザーPV＆ビジュアル解禁
テレビアニメ『盾の勇者の成り上がり』Season 5が、2027年に放送されることが決定。あわせて、ティザーPVとティザービジュアルが解禁され、Season 4から引き続き監督を務める垪和等のコメントも到着した。
【動画】尚文たちの新たな冒険が幕を開ける！ アニメ『盾の勇者の成り上がり』Season 5ティザーPV
原作は、アネコユサギによる小説『盾の勇者の成り上がり』（MFブックス／KADOKAWA刊）。2019年のテレビアニメ放送を皮切りに、2022年にSeason 2、2023年にSeason 3、2025年にSeason 4が放送された。
このたび、アメリカ・ロサンゼルスで7月2日より開催中の「Anime Expo 2026」にて、現地時間7月3日（日本時間7月4日早朝）に実施されたCrunchyrollインダストリーパネル内で、Season 5のティザーPVとティザービジュアル、そしてテレビアニメが2027年に放送されることが発表された。
ティザーPVでは、Season 5のティザービジュアルも公開された。尚文ら四聖勇者とハクコ兄妹が背中を合わせるモノクロのイラストに、今回のためだけに制作された赤文字のロゴをあしらった、存在感のあるビジュアルとなっている。
あわせて、Season 5のメインスタッフも公開された。監督は垪和等、シリーズ構成は小柳啓伍、キャラクターデザインはFranziska van Wulfen、小松沙奈、諏訪真弘が担当する。
Season 3、Season 4に続いて監督を務める垪和は、「この度、5期でも監督を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。尚文一行は、迫り来る鳳凰との戦いを見据え、他の三勇者や新たな仲間たちと共に着実に準備を進めてきました。私たちスタッフ一同も、尚文たちの新たな冒険を皆さまに存分に楽しんでいただけるよう、心を込めて制作に取り組んでおります。放送まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです」とコメントを寄せた。
アニメ『盾の勇者の成り上がり』Season 5は、2027年放送予定。
【動画】尚文たちの新たな冒険が幕を開ける！ アニメ『盾の勇者の成り上がり』Season 5ティザーPV
原作は、アネコユサギによる小説『盾の勇者の成り上がり』（MFブックス／KADOKAWA刊）。2019年のテレビアニメ放送を皮切りに、2022年にSeason 2、2023年にSeason 3、2025年にSeason 4が放送された。
ティザーPVでは、Season 5のティザービジュアルも公開された。尚文ら四聖勇者とハクコ兄妹が背中を合わせるモノクロのイラストに、今回のためだけに制作された赤文字のロゴをあしらった、存在感のあるビジュアルとなっている。
あわせて、Season 5のメインスタッフも公開された。監督は垪和等、シリーズ構成は小柳啓伍、キャラクターデザインはFranziska van Wulfen、小松沙奈、諏訪真弘が担当する。
Season 3、Season 4に続いて監督を務める垪和は、「この度、5期でも監督を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。尚文一行は、迫り来る鳳凰との戦いを見据え、他の三勇者や新たな仲間たちと共に着実に準備を進めてきました。私たちスタッフ一同も、尚文たちの新たな冒険を皆さまに存分に楽しんでいただけるよう、心を込めて制作に取り組んでおります。放送まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです」とコメントを寄せた。
アニメ『盾の勇者の成り上がり』Season 5は、2027年放送予定。