実写『ブルーロック』IMAX同時上映決定！ 高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平らのプレーシーン場面写真も解禁
高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』が、IMAX（R）にて同時公開されることが決定。闘志をむき出しにしたIMAXポスタービジュアル、さらに圧巻のプレーシーンを捉えた場面写真も解禁された。
【写真】高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平、野村康太、K（＆TEAM）綱啓永が躍動！ 新場面写真ギャラリー
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
そんな本作の公開日8月7日より、IMAXでの同時公開が決定。全国65館の巨大スクリーンで上映される。映画上映システムの最新鋭技術を最大限に駆使し、床から天井、左右の壁いっぱいに広がる大スクリーンと、五感を震わせる高精度な音響システムで、圧倒的な没入体験を提供するIMAX。ポスターには“世界一のストライカー”を目指して勝利への執念を燃やす潔世一（高橋文哉）らの緊迫感あふれる表情とゴールへの飽くなき渇望が爆発する姿が描かれ、公開への期待が最高潮に達するビジュアルとなっている。
さらに、フィールド上で火花を散らす、まさに“運命を変える一瞬”を切り取った熱量MAXの場面写真も一挙解禁された。IMAXの上映劇場は公式HPにて。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。
【写真】高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平、野村康太、K（＆TEAM）綱啓永が躍動！ 新場面写真ギャラリー
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
さらに、フィールド上で火花を散らす、まさに“運命を変える一瞬”を切り取った熱量MAXの場面写真も一挙解禁された。IMAXの上映劇場は公式HPにて。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。