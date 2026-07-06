【テイラー・スウィフト挙式】セレーナ・ゴメスはゴールドのドレスをチョイス
テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー豪華結婚式に、夫ベニー・ブランコと共に出席したセレーナ・ゴメス。親友同士である2人はお互いの挙式にそれぞれ同じブランドから同じ色のドレスをチョイスしたようだ。
【写真】セレーナ・ゴメス、ゴージャスな金色のドレス姿
現地時間7月3日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで挙式したテイラーとトラビス。セレーナのスタイリストであるエリン・ウォルシュによると、セレーナはこの日、オスカー・デ・ラ・レンタのフリンジ付きゴールドドレスをまとい、ショパールのジュエリーを身に着けて祝福に駆け付けたという。
昨年9月末に音楽プロデューサーのベニーと結婚したセレーナは、翌月にリリースされたテイラーの12枚目のアルバム『The Life of a Showgirl』を祝し、インスタグラムで自身の結婚式で撮影した動画を公開。
「『SHOWGIRL』に敬意を表して…20年近くたった今も、あなたがそばにいてくれて幸せ！ テイラー、ずっとずっと愛してる」とキャプションを添え、オスカー・デ・ラ・レンタの金色のドレスをまとったテイラーの姿をシェアしていた。
Peopleによると、二人は、セレーナがニック・ジョナスと、テイラーがジョー・ジョナスと交際していた2008年からの親友。それぞれジョナス兄弟との関係は続かなかったものの、セレーナとテイラーの友情は20年近く続いており、多忙なスケジュールの中でも互いを支え合ってきたという。
引用：「エリン・ウォルシュ」Instagram（＠erinwalshstyle）
「セレーナ・ゴメス」Instagram（＠selenagomez）
【写真】セレーナ・ゴメス、ゴージャスな金色のドレス姿
現地時間7月3日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで挙式したテイラーとトラビス。セレーナのスタイリストであるエリン・ウォルシュによると、セレーナはこの日、オスカー・デ・ラ・レンタのフリンジ付きゴールドドレスをまとい、ショパールのジュエリーを身に着けて祝福に駆け付けたという。
「『SHOWGIRL』に敬意を表して…20年近くたった今も、あなたがそばにいてくれて幸せ！ テイラー、ずっとずっと愛してる」とキャプションを添え、オスカー・デ・ラ・レンタの金色のドレスをまとったテイラーの姿をシェアしていた。
Peopleによると、二人は、セレーナがニック・ジョナスと、テイラーがジョー・ジョナスと交際していた2008年からの親友。それぞれジョナス兄弟との関係は続かなかったものの、セレーナとテイラーの友情は20年近く続いており、多忙なスケジュールの中でも互いを支え合ってきたという。
引用：「エリン・ウォルシュ」Instagram（＠erinwalshstyle）
「セレーナ・ゴメス」Instagram（＠selenagomez）