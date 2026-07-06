映画ランキング：『トイ・ストーリー５』がダントツの初登場1位、『口に関するアンケート』が3位にランクイン
最新の全国映画動員ランキング（7月3日〜5日の3日間集計、興行通信社調べ）は、人間とおもちゃの絆を描き続けてきたディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』が、初日から3日間で動員164万人、興行収入24億1500万円をあげ、初登場1位を飾った。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
初日だけでも動員32万人、興収4億8400万円を記録し、昨年公開され大ヒットとなった『ズートピア２』の初日記録を打ち破り、洋画アニメーション史上歴代1位、ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上歴代1位を記録した。オープニング3日間の成績も『アナと雪の女王２』を上回り、洋画史上歴代トップのスタートを切った。
監督は『ファインディング・ニモ』や『ウォーリー』を手がけ、「トイ・ストーリー」シリーズでも原案・脚本を務めてきたアンドリュー・スタントン。ウッディ、バズ、ジェシーの声はトム・ハンクス、ティム・アレン、ジョーン・キューザックが続投し、日本語吹替版でも唐沢寿明、所ジョージ、日下由美が引き続き務めている。また、新キャラクターとして広瀬アリス、佐野勇斗らが参加している。
2位には、3週連続1位をキープしていた『Michael／マイケル』が続き、週末3日間で動員33万4000人、興収5億3900万円を上げた。累計成績は動員308万人、興収49億円を突破している。
3位には、累計32万部を突破した背筋によるホラー小説を、清水崇監督が板垣李光人主演で映画化した『口に関するアンケート』が初登場。初日から3日間の成績は動員10万8000人、興収1億5400万円となっている。心霊スポットとして有名な墓地の呪われた木について噂を聞き、肝試しに出かける大学生たちを、板垣をはじめ、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）らが演じている。
4位の『黒牢城』は累計で動員60万人、興収8億円を突破。IMAX上映に加え、7月3日から全国47都道府県・116館での拡大上映、さらに世界初となるDolby Cinema上映が始まった『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』が再びトップ10内に返り咲き、8位となった。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月3日〜5日）
1（NEW）トイ・ストーリー５（公開週1）
2（1↓）Michael／マイケル（4）
3（NEW）口に関するアンケート（1）
4（3↓）黒牢城（3）
5（5→）それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星（2）
6（6→）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（7）
7（7→）免許返納!?（3）
8（−）魔女の宅急便 ４Ｋデジタルリマスター（3）
9（2↓）スーパーガール（2）
10（4↓）新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！（2）
※11（NEW）ラブ≠コメディ（1）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
初日だけでも動員32万人、興収4億8400万円を記録し、昨年公開され大ヒットとなった『ズートピア２』の初日記録を打ち破り、洋画アニメーション史上歴代1位、ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上歴代1位を記録した。オープニング3日間の成績も『アナと雪の女王２』を上回り、洋画史上歴代トップのスタートを切った。
2位には、3週連続1位をキープしていた『Michael／マイケル』が続き、週末3日間で動員33万4000人、興収5億3900万円を上げた。累計成績は動員308万人、興収49億円を突破している。
3位には、累計32万部を突破した背筋によるホラー小説を、清水崇監督が板垣李光人主演で映画化した『口に関するアンケート』が初登場。初日から3日間の成績は動員10万8000人、興収1億5400万円となっている。心霊スポットとして有名な墓地の呪われた木について噂を聞き、肝試しに出かける大学生たちを、板垣をはじめ、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）らが演じている。
4位の『黒牢城』は累計で動員60万人、興収8億円を突破。IMAX上映に加え、7月3日から全国47都道府県・116館での拡大上映、さらに世界初となるDolby Cinema上映が始まった『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』が再びトップ10内に返り咲き、8位となった。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月3日〜5日）
1（NEW）トイ・ストーリー５（公開週1）
2（1↓）Michael／マイケル（4）
3（NEW）口に関するアンケート（1）
4（3↓）黒牢城（3）
5（5→）それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星（2）
6（6→）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（7）
7（7→）免許返納!?（3）
8（−）魔女の宅急便 ４Ｋデジタルリマスター（3）
9（2↓）スーパーガール（2）
10（4↓）新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！（2）
※11（NEW）ラブ≠コメディ（1）