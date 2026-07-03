ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』シリーズ第3弾の製作が進められていることがわかった。オリジナル版・実写版の両方でマウイ役を演じるドウェイン・ジョンソンが明かした。

ブラジル・リオデジャネイロで行われた実写版の記者会見にて、ジョンソンは「ええ、『モアナと伝説の海3』については話し合っています」とコメント。「でも、まずは実写版『モアナ』を送り出しましょう」としたうえで、次のように語ったという。

「僕たちにはジャレド・ブッシュとデイナ・ルドゥー・ミラーという素晴らしい脚本家がいて、これまで（シリーズの）脚本を担当してくれました。彼らが『モアナ3』を執筆することになります。」

ブッシュは第1作『モアナと伝説の海』（2016）と第2作『モアナと伝説の海2』（2024）、ミラーは第2作の脚本を担当し、ふたり揃って実写版にも脚本家として参加。現時点で第3作は企画段階とみられるものの、脚本は引き続きブッシュ＆ミラーが手がける模様だ。

『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描いた長編アニメーション。神秘的な伝説が息づくモトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いて行く姿が幅広い層の人々の共感を呼んだ。

2016年公開の第1作は、世界興行収入約6億8,000万ドルを記録。その後、ディズニープラスで配信されると人気がさらに拡大し、同プラットフォームで最も視聴された作品のひとつとなっている。2024年の感謝祭シーズンに公開された第2作は、北米の感謝祭連休5日間で約2億2,500万ドルという記録的なオープニング興行収入を叩き出し、全世界興行収入10億5,900万ドルを突破する大ヒットとなった。

『モアナと伝説の海』『モアナと伝説の海2』はディズニープラスで配信中。実写版『モアナと伝説の海』は2026年7月31日より日本公開。

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