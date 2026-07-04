トム・ハンクス主演の新作野球映画『The Comebacker（原題）』が、2027年7月30日にUS公開となることがわかった。米ソニー・ピクチャーズが配給する。

本作は、作家デイヴ・エガーズによる同名短編小説を映画化するスポーツ・ドラメディ。ハンクスが演じるのは、メジャーリーグのピッチングコーチ。マウンド上で打球を頭部に受けたことから、人生が思わぬ方向へ転がり出す。

監督を務めるのは、『ある女流作家の罪と罰』（2018）『幸せへのまわり道』（2019）『ナイトビッチ』（2024）のマリエル・ヘラー。ハンクスとは、フレッド・ロジャース役で第92回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされた『幸せへのまわり道』以来の再タッグとなる。製作には、ハンクスとゲイリー・ゴーツマンのPlaytone、ヘラーとリア・ホルツァーのDefiant by Natureが参加する。

原作短編「The Comebacker」は、エガーズによる連作「The Forgetters」シリーズの一編。原作では、サンフランシスコ・ジャイアンツを取材する記者ライオネルが、マイナーリーグから昇格してきた若き投手ネイサン・クチュールと出会い、野球と仕事への情熱を取り戻していく。投手は独特の言葉で語り、野球という競技の美しさを見出す人物として描かれる。映画版では、ハンクスの役柄が記者からピッチングコーチへと変更される見通しだ。

キャストにはハンクスのほか、カラム・ターナー、コールマン・ドミンゴ、バッド・バニーの名前も伝えられている。ターナーは若き投手役を演じるとみられるが、ドミンゴとバッド・バニーの役柄は明らかになっていない。

ハンクスにとって野球映画といえば、やはり『プリティ・リーグ』（1992）が思い出される。同作でハンクスは、全米女子プロ野球リーグのチーム、ロックフォード・ピーチズを率いる監督ジミー・ドゥーガンを演じた。劇中の「野球には泣くなんてない」は名台詞として語り継がれている。『The Comebacker』は、それから35年を経てハンクスが再び野球の世界へ戻ってくる作品となる。

また、ハンクスとエガーズ作品の縁も深い。ハンクスはこれまで、エガーズ原作の『王様のためのホログラム』（2016）と『ザ・サークル』（2017）に出演しており、『The Comebacker』は3度目のエガーズ作品参加となる。

『The Comebacker（原題）』は2027年7月30日に米公開予定。日本公開は未定。

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