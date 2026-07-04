DC映画『スーパーガール』で、新DCユニバースへの本格登場を果たしたスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルが、次回作『マン・オブ・トゥモロー（原題）』にも登場することがわかった。演じるミリー・オールコックらが相次いで明かしている。

『マン・オブ・トゥモロー』は、DCスタジオ代表のジェームズ・ガンが自ら監督・脚本を務める、『スーパーマン』（2025）『スーパーガール』に続く作品。スーパーマン／クラーク・ケント（デヴィッド・コレンスウェット）と、宿敵レックス・ルーサー（ニコラス・ホルト）が、さらなる脅威に立ち向かうため手を組むことになる。

この映画にスーパーガールが登場することは、『スーパーガール』のプロモーション期間にさりげなく明かされていたもの。DCスタジオ共同代表のピーター・サフランは、米にて、彼女が『マン・オブ・トゥモロー』の主要キャラクターであることを認めていた。

『マン・オブ・トゥモロー』の撮影は2026年4月下旬より開始されており、現在もまだまだ進行中。ポッドキャスト「」に登場したオールコックは、新作の撮影と『スーパーガール』のプロモーションを同時に進めることについて、「切り替えるのが大変」と語った。

「（『マン・オブ・トゥモロー』は）『スーパーガール』とは環境も違いますし、物語もまったく別物です。共演者の皆さんは、とてもオープンで素敵な方ばかりでした。ニコラス・ホルトやデヴィッド・コレンスウェット、ロボットのゲイリー役のアラン・テュディック。彼は本当に面白い人です。ラース（・アイディンガー）など、何人かとお仕事をしました。」

すでにオールコックが撮影をすべて終えているのか、あるいは再び撮影に合流するのかは不明。脚本を読んだ感想については、「興奮しました。演じ続けられることがうれしい」とだけ話した。

『スーパーガール』エグゼクティブ・プロデューサーのラース・P・ウィンターによると、『マン・オブ・トゥモロー』は『スーパーガール』の結末を踏まえたものになるようだ。「奔放な生き方を経て、今では従兄との関係を修復し、再び地球になじもうとしています。地球を舞台にした物語です」と言う。

また、スーパーガールは『マン・オブ・トゥモロー』に続くDCユニバースの新作映画にも登場することが決定済み。「次の映画が何なのかもすでにわかっていて、彼女はその作品でも重要な役割を担います」とウィンターは語っている。

『マン・オブ・トゥモロー』には、スーパーマン役のデヴィッド・コレンスウェット、レックス・ルーサー役のニコラス・ホルト、ロイス・レイン役のレイチェル・ブロズナハンが続投。ミスター・テリフィック役のエディ・カテギとホークガール役のイザベラ・メルセド、グリーンランタン／ガイ・ガードナー役のネイサン・フィリオンも復帰する。

また、ドラマ「ランタンズ」からはグリーンランタン／ジョン・スチュワート役のアーロン・ピエールが出演。新キャストとして、ヴィランのブレイニアック役を『ダンボ」（2019）『ホワイト・ノイズ』（2022）のラース・アイディンガーが演じるほか、『モービウス』（2022）のアドリア・アルホナ、「デアデビル：ボーン・アゲイン」のマシュー・リラードも出演する。

映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』は2027年7月9日に米国公開予定。

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