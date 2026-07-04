ディズニー＆ピクサーの大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』ラストシーンでは、とあるキャラクターのハッピーな展開が描かれる。果たして、結末の後はどうなったのだろうか？ジェシー役の本国声優ジョーン・キューザックと、新キャラクターのリリーパッド役グレタ・リーが意外な解釈を話している。

この記事には、『トイ・ストーリー5』のネタバレが含まれています。

この記事には、『トイ・ストーリー5』のネタバレが含まれています。

(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

『トイ・ストーリー5』のラストシーンでは、バズ・ライトイヤーとジェシーが、ボニーのごっこ遊びの中で結婚式を挙げる。シリーズを通じて仲を深めてきた2人だが、リーダーシップに溢れて天真爛漫なジェシーに、いつからかバズは恋心を抱くようになっており、本作でめでたくゴールイン。まるで、ハン・ソロとレイア・オーガナのような名カップルとなった。

『トイ・ストーリー』のおもちゃたちには、ウッディとボー・ピープ、ミスター・ポテトヘッドとミセス・ポテトヘッドのようなパートナーが存在しているが、バズとジェシーは挙式をあげた夫婦となることに。ところが気まぐれな彼女たちのことだから、結婚生活らしいものはあまり続かないのではないか？そう考えているのは、ジェシー役本国声優のジョーン・キューザックだ。

キューザックは米にて、「オモチャたちの結婚生活はどんなだと思いますか？」と尋ねられると、「多分、一日だけ続くんじゃないかな（笑）」とまさかの回答。「そうしたらジェシーが“もう十分！他のことしようよ！”って言い出すと思う」。どうやら、ジェシーはたった1日で結婚生活への関心が失せてしまうと考えているようだ。

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リリーパッド役のリーが「1日だけしか続かないね」と応じると、キューザックは「彼女は他にもやりたいことがたくさんあるから」と返答。「すごくジェシーっぽいね」「でしょう？」と、2人は解釈一致で話を終えている。

本編の後、きっとバズは新婚旅行やデートなど、夫婦らしいイベントをジェシーに提案することだろう。キューザックの想像通りであれば、ジェシーはおそらくまた別のことに夢中になって、バズを放っておいてしまうかもしれない。「あぁ……」と、ちょっと寂しそうにするバズの顔が浮かぶようではないか。「ウッディに相談してみよう」と。

『トイ・ストーリー5』は公開中。

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