ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』は、『トイ・ストーリー2』（1999）で初登場したジェシーを軸に据えた物語。監督・脚本のアンドリュー・スタントンによると、ジェシーの背景を掘り下げることが、この新作の出発点になったという。

それだけに本作では、ジェシーの物語にもひとつのクライマックスが用意されている。もっとも、その内容は制作過程で大幅に変更されていたようだ。

この記事には、映画『トイ・ストーリー5』の重大なネタバレが含まれています。

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(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved. エミリーのトラウマ、いかに癒せるか

『トイ・ストーリー5』で、ジェシーはひょんなことから昔の持ち主・エミリーが以前住んでいた家に戻ってくる。いま、その家に住んでいるのはブレイズという少女。ところが、ジェシーはそこで自らが見捨てられた記憶を蘇らせるのだ。自分が必要とされなくなり、慈善団体に寄付されたという事実が、ジェシーを苦しめ続けてきた。

しかし本作の終盤では、ジェシーがエミリーの真実に触れる。木の下に埋められていたのは、エミリーの娘が使っていたランチボックス。エミリーの娘の名前は“ジェシー”。エミリーが彼女を「小さなカウガール」と呼んでいたことを知り、ジェシーは、エミリーが自分を大切にしてくれていたこと、そして自分がエミリーに大きな影響を与えていたことを悟るのだ。

米では、このラストが当初の脚本になく、制作の後半で急遽決定されたものであることが明かされている。共同監督・脚本のケナ・ハリスは、「ジェシーの物語は勢い重視で開発されていました。とても深みがあり、感情的にも豊かな背景をもつことはわかっていましたが、彼女にふさわしい結末がどんなものかはわかっていなかったのです」と語っている。

書籍「The Art of Toy Story 5（原題）」によると、当初はこのシーンの代わりに、ジェシーが昔の持ち主であるエミリーと再会する結末が計画されていたという。おばあちゃんになっているエミリーが、子どものころに大好きだった人形を孫に紹介する──。ノスタルジックでエモーショナルなラストになる構想だったが、結果的にこのアイデアは採用されなかった。

ハリスは「ジェシーとエミリーの特別な絆が、この映画のカギになることは最初から明らかだった」という。しかし、そのカギがどんな形をしているのかは、かなり終盤になるまでわからなかったようだ。

プロデューサーのリンジー・コリンズは、この結末が編み出されるまで、製作チームが「ジェシーは何を求めているのか、何がジェシーの心を癒せるのか」を考え抜いたことを強調する。

「時間をかけて検討し、現在のアイデアにたどり着きました。私たちが納得し、試写を観た人たちにも、“これが彼女には必要だったんだ”と感じてもらえたと思います。自分が知らぬ間に誰かに与えた影響を、詳しく説明したり、本人と再会したりすることなく、最もうまく表現できる──本当に素晴らしいことです。自分の名前を子どもにつけてもらうことほど、大きな影響や贈り物はありません。」

また、このシーンを担当したストーリー・アーティストのテッサ・エイブラムスはこうも言っている。「ジェシーはエミリーと過ごした時間を、自分が忘れられ、捨てられたという結末だけで定義づけていました。けれどもついに、その時間が彼女が考えていたよりもずっと価値あるものだったことを理解するのです」。

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映画『トイ・ストーリー5』は2026年7月3日（金）全国公開。

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