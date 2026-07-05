米ワーナー・ブラザースが製作する『オーシャンズ11』前日譚映画（タイトル未定）に、ジョシュ・ギャッドが出演することがわかった。米が報じている。

本作は、ジョージ・クルーニー＆ブラッド・ピットら共演の人気犯罪映画『オーシャンズ11』（2001）よりも以前を描く前日譚映画。舞台は1962年のモナコ・グランプリで、クルーニー演じるダニー・オーシャンの両親を主人公にした物語になるとみられている。

主演を務めるのは、マーゴット・ロビーとブラッドリー・クーパー。2026年4月に米シネマコンで披露された映像では、ロビーが「ダニー・オーシャンがラスベガスに足を踏み入れる前に、彼にすべてを教えたのは2人の首謀者、そう彼の両親でした」とコメントしており、ロビーとクーパーがその両親を演じるとみられている。

クーパーは主演に加え、監督と製作も担当。脚本もクーパーが手がけ、以前の草稿はキャリー・ソロモンが執筆した。ロビーも自身の製作会社LuckyChapを通じて製作を兼任し、トム・アカーリーもプロデューサーとして参加する。

ギャッドが演じる役柄の詳細は、現時点では明かされていない。SNSでニュースをシェアすると、「ブラッドリー・クーパーとマーゴット・ロビーが率いるこの素晴らしいオールスターキャストに参加することに興奮しています。 ベルトを締めろ！これはとんでもない体験になるぞ」と意気込みを書き込んだ。

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キャストにはこのほか、『シークレット・エージェント』（2025）のワグネル・モウラが。また、『トップガン マーヴェリック』（2022）のフェニックス役で知られるモニカ・バルバロ。

ギャッドは、ディズニー映画『アナと雪の女王』シリーズのオラフ役で世界的に知られる俳優。ブロードウェイ・ミュージカル『ブック・オブ・モルモン』ではオリジナルキャストとしてエルダー・カニンガム役を演じ、トニー賞ミュージカル主演男優賞にノミネート。同作のキャスト・アルバムではグラミー賞も受賞した。映画では実写版『美女と野獣』（2017）でル・フウ役を演じたほか、『オリエント急行殺人事件』（2017）、『マーシャル 法廷を変えた男』（2017）、ドラマ「セントラル・パーク」などにも出演している。

『オーシャンズ』シリーズといえば、華やかなスター俳優たちによるチームプレイと、軽妙な会話劇、緻密な強盗計画が魅力。コミカルな存在感と舞台で培ったパフォーマンス力を持つギャッドの参加は、前日譚のアンサンブルに新たな色を加えることになりそうだ。

『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）は、2027年6月25日に米国公開予定。

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