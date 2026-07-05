サム・ライミ版『スパイダーマン』（2002）『スパイダーマン2』（2004）で、ヒロインのMJ／メリー・ジェーン・ワトソンはなかなかワガママで理解し難い女性である。『スパイダーマン』1作目での印象的な「雨の中の逆さキス」も、「MJ、お前、彼氏いるんだよな？」とツッコミたくなるし、『スパイダーマン2』ではピーターとイイ感じになっておきながら別の男性と結婚に進もうとし、最終的には全員驚愕の結婚式キャンセル界隈をかます始末である。

ヒーローと苦学生の二重生活に悩む、我らが愛すべきピーター・パーカーをどこまでも振り回して困らせたことから、一部ファンから「このシリーズで真に厄介なのは彼女ではないか」と言われることもあるMJ。しかし、大人になってもう一度、冷静に考えてみたい。本当にMJはワガママだったのか？と。今日は、MJ目線で彼女の恋愛を解説しよう。実はピーターの方こそ、一貫性のない意味不明な男だったとわかるはずだ。あぁMJ、きみ、結構大変だったんだね。

（映画『スパイダーマン2』は2026年7月3日（金）より、1週間限定でヒューマントラストシネマ渋谷にてリバイバル上映。）

確かに、シリーズを通じて、MJはコロコロと交際相手を変えている。高校時代はスクールカースト上位層のいじめっ子、フラッシュと付き合い、その後はオズコープ社の御曹司ハリー・オズボーンと交際。その間も、ピーターが「ハリーには内緒で」バイト先に遊びに行くと持ちかけると「内緒でね」と危うく乗じたり、暴漢に襲われたところをスパイダーマンに助けられると、素性もわからぬ相手とキスを交わし、舞い上がったまま彼氏（ハリー）に電話をするという奔放っぷりを見せる。

極め付けは『スパイダーマン2』での振る舞いだ。ハリーと別れたと思いきや、いつの間にかジェイ・ジョナ・ジェイムソンの息子にして宇宙飛行士のジョン・ジェイムソンと交際。婚約が決まっているにも関わらず、ピーターと中途半端な関係を続け、最終的には結婚式の当日にウェディングドレスのまま会場を飛び出し、列席者全員を困惑させるという非常識ムーブをかましてしまう。

一見、別の男と永遠の愛を誓う直前になって主人公との愛に気付き、めでたく気持ちを通わせたという展開ではある。しかし、昼ドラじゃあるまいし、たった2本のヒーローアクション映画の中で何度も大胆な乗り換えを見せたMJの姿に、「恋愛って恐ろしいな」と感じた当時の少年少女も少なくないだろう。しかし、それはあくまでピーターの事情を知っている観客の見え方である。MJの側から見れば、この物語はまったく別の顔をしている。

さて今、我々も大人になってみて、改めてMJの恋愛歴を見てみよう。本当に彼女はワガママで奔放な女性だったのだろうか？思春期のMJの目線から見て、彼女は本当にピーターをパートナーに定めるまで、必要以上に紆余曲折を経ていたのだろうか？

まず劇中で1人目の彼氏であるフラッシュだが、これは別れて当然である。仮にあのまま付き合い続けていたら、あいつは別世界でデスストロークになってしまうから大変だ。

続いてハリーだが、これも別れるべきだったろう。確かにイケメンでお金持ちだが、祝賀祭で彼女が着てきたドレス（赤いチャイナドレス）を見るや、「綺麗だね」や「すごく似合ってるよ」などよりも先に、「なぜ黒を着てこなかったんだ、僕の父さんが黒好きだから喜んだのに」とか言い出す重度のファザコンである。なぜ彼氏の親の色の好みを考えてドレスを選ばなきゃいけないんだ。

そしてピーター・パーカーである。幼馴染のお隣さんで、最もMJのことを理解してくれる人。まさに“親愛なる隣人”だ。MJはメイおばさんの見舞いに訪れた際、ピーターからまっすぐな好意を伝えられて心が動く。そしてグリーンゴブリンに殺されかけた時、本当に会いたい人、大切な人はピーターだったと気付き、ついに「あなただけがいつもそばにいてくれた」「愛してる、ピーター」と伝える。

しかし、ピーターがここで「ダメだよ」と引いてしまうところが、MJ目線からするとマジで意味不明なところである。さんざん好意を出しておいて、彼女もその気になって、いざ愛を認めると、「僕たち友達だよ」とか言って、黙って立ち去ってしまう。なんだよそれ？そりゃ泣くぜMJ。ピーターにも深い事情があったわけだが、何も知らないMJからすると、ピーターの方も、なかなかひどい男なのである。

続く『スパイダーマン2』でも、ピーターの謎行動は続く。夜、2人の裏庭で出くわして話してみても、ピーターは何やら勝手に気まずそうにしていて、きちんと喋ってくれない。「何か言いたいの？」「あなたって謎ね」なんて、相手に言わせちゃダメだぜピーター。

この頃、すでにMJは、ピーターとは将来がないと判断し、別の男性と結婚も視野に入れた交際をスタートしている。ジョン・ジェイムソンだ。劇中では影が薄かったが、有名新聞編集長の息子であり、NASAの宇宙飛行士にして大尉。凄まじいハイスペ男である。経済的にも頼もしいし、将来も安心だろう。それに、あの逞しい顎！結婚するなら、絶対ジョン・ジェイムソンのような男だ。間違いない。

一方、ピーターである。MJ出演の舞台を「観に行くよ」と言って期待させておきながら、結局来ない。出番前の楽屋で「今日は誰か来るかも♪」とルンルンだったMJが救われない。

後日、再会したMJが「辛すぎる」と本音を伝えると、ピーターはいきなり「最近、詩を読んでるんだ。“来る日も彼は彼女を見つめ……”」となんの関係もない返答を繰り出す。あまりにも意味不明すぎて、MJは「え、なにそれ？やめて？」と引いている。舞台に来れなかった理由？「いや、ちょっと騒ぎがあって……」、意味不明である。

一方、婚約者のジョンはしっかりしているし、もう5回も舞台を観にきてくれている。どう考えてもジョンに軍配である。もしも、ここまでの顛末をMJに聞かされて「ジョンとピーター、どっちがいいと思う？」と相談されたら、あなたも「いやどう考えても絶対ジョンだろ」と答えるだろう。ミステリアスな男は魅力的かもしれないが、ピーターの場合はただの意味不明なのだ。MJ目線からすると。

やがてピーターは密かにスパイダーマンであることを辞め、精神的にも時間的にも余裕ができたことで、ついに（事前予告なしに）MJの舞台観劇に駆けつける。そして、付き合ったこともないけれど「やり直してほしい」とすがりつく。しかし、MJはずっと現実世界を生きている。もうジョンとの挙式の段取りが進んでいる。

ここでMJは「舞台を観にきただけで、結婚をやめろっていうの？」と冗談ぽく言っているが、実際ぐうの音も出ない正論である。ピーターは必死に「僕は変わったんだ！殴られれば血も出る！」と訴える。映画の観客からすれば感慨深いセリフであるが、MJ目線からすれば、これまた意味不明である。案の定、MJは返答に困ってタクシーに飛び乗ってしまう。

ところが、ピーターに“情”はあるMJ。彼の熱心な再アプローチを真に受けて、本当にジョンとの結婚が正しいのかと考え直すようになる。いつも側にいてくれたのはピーターだ。それは事実だ。ぜんぜん本音を話してくれない人だけど、この前のはきっと本心だろう。彼がいつになく真剣な様子で、「僕は変わったから、やり直してほしい！」と持ちかけてくれているのだから……。

そして、ついにだ。彼女は決心したのだ。もう一度ピーターの思いに、応えてみることにしたのだ。話があるからと、自分からカフェに誘い、あの日のピーターの「僕は変わった」という言葉を信じられなかったと詫びる。「あれから、ずっと考えてたんだけど……」と切り出し、MJはピーターへの返答を準備して、持ってきていたのだ。私もあなたが好き、あなたとやり直したい、結婚は取りやめてもいい……そんなことを言おうとしていたはずだ。

それなのに、それなのにである！ここでピーターが彼女になんと言ったか、覚えているかい？彼はこんなことを言ったのだ。

「やっぱり無理なんだ。君のこと好きじゃない……」おいピーター！お前！いい加減にしろよ！……と、MJ目線からするとツッコミたくなる。

こうして振り返れば、実はMJの方こそ、ピーターにさんざん振り回される立場だったとわかるだろう。昔からモジモジしていて引っ込み思案で、恋愛の対象には上がりにくかったピーター。ある時からとつぜん自分に自信をつけるようになって、あからさまな好意と共にアプローチしてくる。MJも心を動かされて愛の告白をしてみたら、どういうわけか「ダメだ」と断られてしまう。

やがてMJが諦めて別の男と付き合っていると、今度は「僕は変わったから、やり直してほしい」との打診。とはいえ、もう結婚話が進んでいるし……。悩みに悩んで「私のこと好き？」と聞いてみると「いや、好きじゃない……」「やっぱり無理……」とか言い出す始末。MJから見たピーター・パーカーという男は、一貫して、一貫性がないのだ。

しかし、そんな意味不明なピーターの言動の裏側を、まもなくMJは知ることになる。ドクター・オクトパスとの戦いで、マスクを脱いだスパイダーマンこそがピーターだったことが判明するのだ。彼女の中の点と点が、クモ糸で繋がってゆく。そうか！だからこの人は、私との関係に踏み込んでこなかったんだ！そう言われてみれば、妙に覚えのあるキスの味。常に私のそばにいて、危険から遠ざけてくれていたのは、あなただったのね、と。

MJがそんな思いを巡らせていると、彼女の身に巨大な瓦礫が倒れかかってくる。今度こそ死を覚悟したところ、やはり彼は間一髪で助けてくれる。そこで出したピーターの言葉だ。「やぁ、これすごく重いね」だ。そうだよ、これなんだよピーター。君は、この状況で100点満点のセリフを出したんだよ。

僕が助けてあげているとも、私は助けられてるとも感じさせない。ただ、瓦礫が重い。人生というのは、運命というのは、こんなふうに重くのしかかってくる。だけど僕は、君のために、君の顔を見ながら、耐え抜くことができる。今言うことは、それだけでいい。

そして眼前のこの人は、善意の象徴たるスパイダーマンスーツを着て、全身の筋肉をはちきれさせながら、いま私1人のために、涼しい顔で、すごく重い瓦礫をその身体で支えて、まさに自分の命を、対面で救ってくれたのである。

いやぁ、もう、惚れるでしょう。一発。人生委ねれらる。ジョン？あぁ、彼にはもう、申し訳ない。君はMJを宇宙に連れて行くことはできない。だけどピーターは今、月の裏側よりも尊くて優しい場所に、彼女を連れて行ったのだ。

ここまでの心情を追ってみれば、彼女が結婚式キャンセルをする背景も、少しは想像しやすいのではないか。彼女は必ずしも、その場の感覚だけで行動していたわけでもないのだ。

さて、ピーターはこの後も、スパイダーマンとして孤独で辛い戦いを続けることになるわけだが、MJの方も辛い。恋人をいつも危険な場所に送り出すことは、危険な場所に飛び込んでいく本人と、ほとんど同等の勇気を強いられるものだから。

きょう、彼が怪我をしてしまったらどうしよう。死んでしまったらどうしよう。自分にできることは何もなく、ただ部屋で待つことだけ。これから彼女に待っているのは、そんな日々である。まして、ピーターはそれでお金を稼いでいるわけでもない。彼の自警活動は、言うならば単なる、信念上のボランティアなのだから。

恋人からすれば、辞めてほしいというのが本音だろう。でも、だけれども、辞めてほしいなんて言えない。だって、辞めてほしいわけでもない。かといって、「あなたが心配」と言うこともできない。それがあなたの生きる道なら、尊重するのが自分の役目だとわかっているから。誰かに相談することもできない。黙って送り出して耐えることしかできない。

だから『スパイダーマン2』のラストカットで彼女は、「やっつけて！（Go get ’em, tiger!）」と理解的にピーターを送り出しながらも、そのまま暗さや不安を交えた表情で、彼が溶けていった夕空を見つめているのだ。あぁ、本当にこれで良かったのだろうか。全てを投げ捨てて彼の元にやってきて、本当に私は将来大丈夫なのだろうか、と。

以上で、サム・ライミ版『スパイダーマン』シリーズで何かと批判されがちな恋愛ヴィラン、メリー・ジェーン・ワトソン擁護論を終える。MJ、君も大変だったんだね、と、あなたのシリーズへの見解に新たな角度が加われば幸いだ。

ちなみに彼女はその後、『スパイダーマン3』でハリーに再接近し、彼の策によって「他に好きな人ができた！もう別れる！」とぶつけてピーターを困らせるのだが、こちらもそもそもの原因は、調子に乗ったピーターに傷つけられたせいという流れもある。そう考えると、MJもまた、サム・ライミ版『スパイダーマン』におけるもう一人の孤独な人物だったのだ。

“ピー”の後に歌って！映画『スパイダーマン2』は2026年7月3日（金）より、ヒューマントラストシネマ渋谷にて1週間限定でリバイバル上映。

上映概要

企画名：REVIVAL by THE RIVER

第1回上映作品：『スパイダーマン2』（2004）

上映期間：2026年7月3日（金）より1週間限定

上映開始時間：全日18：10~

上映劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）

オンラインチケット予約販売：

・TCG会員 6月23日(火)18:00～

・通常販売 6月23日(火)21:00～

※劇場窓口では、6/24(水)より販売開始

チケット料金：1,600円（各種割引サービスはご利用いただけません）

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