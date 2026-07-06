「アボカドはハーゲンダッツだと思ってる」20代会社員が語る“物価高弁当”のリアル…定番おかずは消え、月1万4000円節約する人も

コンビニで昼食を買えば700～1000円、外食ならそれ以上かかることも珍しくなくなったランチ代。そこで20代会社員の間でも弁当を持参する人は少なくない。

【画像】見切り品や安売り冷凍野菜を活用した、1食100円“冷凍弁当”の中身

しかし、その弁当の中身にも物価高の影響が……。卵や冷凍食品、お米まで値上がりするなか、若者たちは何を諦め、どう工夫しているのか。20代会社員たちの昼食事情を取材すると、“節約の最前線”とも言えるリアルな声が聞こえてきた。

「アボカドはハーゲンダッツだと思ってる」月の昼食代を1万4000円分節約するには

まず話を聞いたのは、横浜市内で働く営業職の男性会社員Aさん（26歳）。会社には週5日ほぼ欠かさず弁当を持参しているそうだ。

「弁当生活を始めたのは約2年半前。彼女と同棲を始めて半年ごろまでは、毎日作ってくれていたんですが、ある日、その弁当を持って行くのを忘れてしまって……。『もう自分で作って！』と彼女に言われてしまい、自分で作るようになりました」

外回りや移動の多い営業職ということもあり、Aさんの職場で弁当を持参している人はほとんどいない。それでも、コストと効率を考えて弁当生活を続けているという。

「僕はジムで体を鍛えているので、弁当はタンパク質が取れて、安くて、簡単なものを作っています。ご飯150グラムに鶏むね肉が定番。休日に2キロほどの鶏肉をまとめて調理し、平日は1食150グラムずつ持参しています。一食あたりのコストは約300円。月20日勤務とすると昼食代は6000円程度でしょうか」

一方、外食なら1食1000円ほど。単純計算でも月約2万円かかるため、約1万4000円の節約になる。

「外食の場合、後輩にご飯をおごることも多いので、金額の差はもっとあると思います」

そんなAさんの弁当からは、いつの間にか姿を消したおかずもあるらしい。

「以前はピーマンや玉ネギなど野菜をたくさん使った“ガパオライス”を作ることもあったんですが、今ではほとんど作りません。時間もかかるし材料も必要なので、今思えば、あれは結構“贅沢”な弁当でした。

最近、弁当のためだけに野菜を買うことはありませんね。野菜は99円を超えると買うかどうか悩んでしまいます」

物価高を実感する食材について尋ねると、「全部です」と苦笑いしたあと、こんな言葉が返ってきた。

「特にアボカドですね。今は1個200円近くするじゃないですか。筋トレ的には良質な脂質なので本当は食べたいんです。でも僕の中では、アボカドはハーゲンダッツ（笑）。1個買ったら、お弁当1食分くらいの値段ですから」

25歳事務職女性がやめたチーズ入り卵焼き

「丸の内で働いていると説明すると、よく『おしゃれなランチしてそう』って言われるんですけど、全然そんなことないんですよ（笑）」

そう話すのは、東京駅付近の企業に勤める女性会社員Bさん（25歳）。夫と2人で暮らし、週に2日ほど弁当を持参しているそうだ。

弁当づくりのきっかけは、約1年半前に転職したことだった。

「以前は区役所に常駐する仕事をしていました。安い食堂があり、比較的安価に昼食を済ませられる環境だったんです。しかし、丸の内エリアに転職すると、ランチ代は一気に跳ね上がりました。外食すると1食2000円程度になりますからね。

そこで、転職当初は毎日のようにコンビニランチ生活になりました。それでも、おにぎりやパン、ヨーグルトを買うだけで700～800円くらいになってしまいます。毎日続けると結構な出費ですよね。

職場のビル内にコンビニがあり便利なんですが、毎日続くと飽きてしまって。『今日は何を食べようかな』と思って入っても、食べたいものがないんです」

そこで始めたのが、夕食の残りを活用した弁当づくりだった。職場には弁当を広げられる共有スペースがあり、周囲にも弁当派の同僚が少なくない。その環境も後押しになったという。

「夜のうちにおかずを詰め、朝に卵焼きを焼くだけなので、それほど手間はかかりません。自炊したものを持参すれば、一食あたりのコストは250円程度。コンビニ昼食と比べると500円ほど安く済む計算です。（仮に）毎日続けたら、月に1万円くらいは違うと思います」

そんなBさんが、ここ数年で値上がりを強く実感しているのは、毎日の食卓に欠かせない身近な食材だった。

「卵も、オリーブオイルも、チーズも高くなりました。はちみつやインスタントコーヒーも前より気軽には買えないですね。以前はチーズを入れた卵焼きをよく作っていたんですけど、最近はほとんど作らなくなりました。

それから、おにぎりを持参しているのですが、具材はほとんど毎日“ふりかけのおにぎり”です。海苔も梅干しも高いので、具を入れて海苔を巻くおにぎりは、ちょっとした“ご褒美”感覚になっています」

「6食分を一気に作って冷凍」1食100円で “仕組み化弁当”

都内のクリニックで働く医療職の女性Cさん（28歳）は、毎週決まった曜日に1週間分の弁当をまとめて作るという。

約3年前の同棲開始を機に自炊をスタート。当初は毎朝弁当を作っていたものの、仕事と家事を両立しながら続けるのは想像以上に大変だったそうだ。

「職場は私を含めて4人いるんですが、みんなお弁当を持参しているんです。医療職だからなのか、コンビニや外食より手作り弁当が当たり前という雰囲気があって。そのため私も半年程度は毎日一般的なお弁当を作っていたんですが……正直作るのがしんどかったです」

そんな時にSNSで見つけたのが“冷凍弁当”だったという。

「休日に、麻婆丼や中華丼、炊き込みご飯などを6食分まとめて作り、小分けにして冷凍保存しています。

普段の買い物は、夫婦でスーパーをはしごし、見切り品や安売りの冷凍野菜も積極的に活用しています。その結果、弁当代は1食あたり100円ほどに収まっています」

「ランチに1500円払うのが馬鹿らしくなった」

IT企業で働くエンジニアのDさん（28歳）は、妻と子どもの3人暮らし。現在は週3日の出社日に合わせ、うち週2回ほど弁当を持参している。

「弁当生活を始めたのは昨年の夏ごろ。リモートワーク中心だった働き方が変わり、出社する機会が増えたことがきっかけでした」

勤務先は豊洲や虎ノ門エリア。ランチ代は1000～1500円ほどかかることも珍しくない。

「ランチに1500円払うのは、正直もったいないなって。そこで現在は前日の夕食を少し多めに作り、その一部を弁当にするのが定番になりました。

ハンバーグや肉料理など、その日の献立によって中身は変わりますが、1食あたりのコストは300～600円ほど。体感では、外食と比べて毎食約1000円の節約になっています」

職場でも弁当派は少なくないそうだ。

「僕の周りだと7～8人中3～4人くらいは持ってきています。女性社員が多い印象ですね」

一方で、Dさんは「安ければ何でもいい」という考え方ではない。

「健康のために野菜を食べようと思うんですが、コンビニのサラダやサラダチキンはあまり好きではないので、低温調理器を使ってローストビーフを作るようになりました。数日に一度まとめて仕込んで、お弁当に入れています。せっかく食べるなら、自分がおいしいと思えるものを食べたいんです」

物価高の影響は感じているが、それでも、単純に食費を切り詰めるのではなく、限られた予算のなかで満足できる昼食を選んでいるようだ。

「いまではコンビニも、おにぎり一つ200円近くしますし……。それなら多少手間をかけても、自分で作ったほうが満足できますね」

それぞれ事情は異なるものの、共通していたのは、外食やコンビニで済ませる昼食を“当たり前の出費”とは考えなくなっていることだ。弁当箱の中身は、物価高時代を生きる20代会社員たちのリアルな家計感覚を映し出しているのかもしれない。

取材・文／逢ヶ瀬十吾（A4studio）