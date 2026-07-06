明日の『風、薫る』“りん”見上愛、院長から勤務を命じられるも異変が生じる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第72回）が7月7日に放送される。
【写真】りん（見上愛）を心配する直美（上坂樹里）『風、薫る』第72回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第72回あらすじ
山本（本田大輔）の一件でりんは深く落ち込み、直美、美津（水野美紀）らも心配する。そんな中、りんは院長の多田（筒井道隆）から通常通り勤務をするよう命じられるが、どこか様子がおかしく…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）を心配する直美（上坂樹里）『風、薫る』第72回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第72回あらすじ
山本（本田大輔）の一件でりんは深く落ち込み、直美、美津（水野美紀）らも心配する。そんな中、りんは院長の多田（筒井道隆）から通常通り勤務をするよう命じられるが、どこか様子がおかしく…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。