藤田ニコル（2021年撮影）

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　モデルでタレントの藤田ニコルが4日までにInstagramを更新。5月に誕生した第1子とのお出かけ姿を披露した。

【写真】藤田ニコル、第1子とお出かけ（2枚）

　藤田が「抱っこ紐が柄だと気分も上がるね」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ブルーを基調にした抱っこ紐で第1子を抱える藤田の笑顔が収められている。

　彼女の投稿にファンからは「なんて幸せなお写真」「お母さんだなんて思えないかわいさ」「おしゃれママコーデ可愛い」「どこのメーカーの抱っこ紐使ってますか〜？」などの声が集まっている。

■藤田ニコル（ふじた にこる）
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍。2023年8月には俳優の稲葉友との結婚を発表した。今年5月には第1子出産を報告している。

引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）