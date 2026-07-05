藤田ニコル、抱っこ紐で第1子とお出かけ「なんて幸せなお写真」「お母さんだなんて思えないかわいさ」
モデルでタレントの藤田ニコルが4日までにInstagramを更新。5月に誕生した第1子とのお出かけ姿を披露した。
【写真】藤田ニコル、第1子とお出かけ（2枚）
藤田が「抱っこ紐が柄だと気分も上がるね」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ブルーを基調にした抱っこ紐で第1子を抱える藤田の笑顔が収められている。
彼女の投稿にファンからは「なんて幸せなお写真」「お母さんだなんて思えないかわいさ」「おしゃれママコーデ可愛い」「どこのメーカーの抱っこ紐使ってますか〜？」などの声が集まっている。
■藤田ニコル（ふじた にこる）
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍。2023年8月には俳優の稲葉友との結婚を発表した。今年5月には第1子出産を報告している。
引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）
【写真】藤田ニコル、第1子とお出かけ（2枚）
藤田が「抱っこ紐が柄だと気分も上がるね」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ブルーを基調にした抱っこ紐で第1子を抱える藤田の笑顔が収められている。
彼女の投稿にファンからは「なんて幸せなお写真」「お母さんだなんて思えないかわいさ」「おしゃれママコーデ可愛い」「どこのメーカーの抱っこ紐使ってますか〜？」などの声が集まっている。
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍。2023年8月には俳優の稲葉友との結婚を発表した。今年5月には第1子出産を報告している。
引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）