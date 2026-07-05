内田有紀×寺西拓人『ラストノート』アザービジュアル一挙解禁 話題沸騰の“コーヒーカット”全ぼうも
内田有紀と寺西拓人がダブル主演する7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）より、一瀬葵（内田）と樋口澄晴（寺西）のデート風景を写したアザ−ビジュアル3点が解禁された。
【写真】寺西拓人が内田有紀の頭ポンポン『ラストノート』デート風アザービジュアル（3枚）
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
今回解禁となった3点のアザービジュアルは、公開済みのティザービジュアルやポスタービジュアルと同じく、“大人のデート”をテーマに撮影された写真となっている。
1枚目は、コーヒーを飲んで休憩しながら、和やかにほほえむ2人を切り取った写真。作品情報解禁前には、公式SNS上で、このコーヒーだけを写した写真が連続で公開され、「この手は誰？」と話題を呼んでいたが、ついにその全ぼうが明らかに。コーヒーの減り方の違いが意味するところは…。
2枚目は、葵の髪の毛を直してあげる澄晴を写した写真。芯のあるりんとした表情が印象的な葵と、柔らかくほほえむ澄晴。この2人のキャラクターを表す表情の違いや、髪の毛を直す指先など、細部までこだわった写真となっている。
3枚目は、相性抜群の2人を写したティザービジュアルのアザーカット。会話を楽しむ生き生きとした2人の表情が印象的な一枚で、ティザービジュアルとはひと味違った2人の距離感を楽しめる。20歳近い年の差の恋に落ちる2人は、どんな会話をしているのか…。
今回解禁された3枚を含むこれらの写真は、都内某所にて広告展開予定。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて7月9日より毎週木曜22時放送。
【写真】寺西拓人が内田有紀の頭ポンポン『ラストノート』デート風アザービジュアル（3枚）
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
1枚目は、コーヒーを飲んで休憩しながら、和やかにほほえむ2人を切り取った写真。作品情報解禁前には、公式SNS上で、このコーヒーだけを写した写真が連続で公開され、「この手は誰？」と話題を呼んでいたが、ついにその全ぼうが明らかに。コーヒーの減り方の違いが意味するところは…。
2枚目は、葵の髪の毛を直してあげる澄晴を写した写真。芯のあるりんとした表情が印象的な葵と、柔らかくほほえむ澄晴。この2人のキャラクターを表す表情の違いや、髪の毛を直す指先など、細部までこだわった写真となっている。
3枚目は、相性抜群の2人を写したティザービジュアルのアザーカット。会話を楽しむ生き生きとした2人の表情が印象的な一枚で、ティザービジュアルとはひと味違った2人の距離感を楽しめる。20歳近い年の差の恋に落ちる2人は、どんな会話をしているのか…。
今回解禁された3枚を含むこれらの写真は、都内某所にて広告展開予定。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて7月9日より毎週木曜22時放送。