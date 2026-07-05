『豊臣兄弟！』第26回 “小一郎”仲野太賀と“秀吉”池松壮亮、“信長”小栗旬たちを長浜城に招く
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第26回「信長を笑わせろ！」が5日の今夜放送される。
【写真】苦境に立たされる光秀（要潤） 第26回「信長を笑わせろ！」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第26回「信長を笑わせろ！」あらすじ】
信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束をひるがえし、労せずして阿波と讃岐を手中に収める。元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦しい立場に陥る。
そんな中、信長は甥の信澄（緒形敦）が長宗我部と内通して謀反を企てていると疑い、蟄居を命じる。光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した小一郎（仲野）と秀吉（池松壮亮）。羽柴家一同である計画を立て、信長と市（宮崎あおい）を長浜城に招く。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」
【写真】苦境に立たされる光秀（要潤） 第26回「信長を笑わせろ！」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束をひるがえし、労せずして阿波と讃岐を手中に収める。元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦しい立場に陥る。
そんな中、信長は甥の信澄（緒形敦）が長宗我部と内通して謀反を企てていると疑い、蟄居を命じる。光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した小一郎（仲野）と秀吉（池松壮亮）。羽柴家一同である計画を立て、信長と市（宮崎あおい）を長浜城に招く。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」