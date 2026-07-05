玉森裕太主演『マイ・フィクション』今夜スタート 予測不能なサスペンス・ラブストーリーが開幕
Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演するドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の第1話が今夜放送。予測不能なサスペンス・ラブストーリーが開幕する。
【写真】伊川（玉森裕太）の身に信じられない事態が起こる
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った伊川正樹（玉森）が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まる。
伊川正樹は、事件件数ゼロ・連続1100日達成を誇る、平和すぎる町「森沼ネクスタウン」に暮らす平凡な男。老人ホーム『はるなぎ園』で介護士として働きながら、結婚6年目を迎えた愛する妻・真弓（宮澤エマ）と、ペットの文鳥・ピョートルとともに、絵に描いたような幸せな毎日を送っている。職場の人間関係もご近所さんとの折り合いもよく、満たされた伊川の日々には不安のかけらもない。
そんな伊川家に、ある朝、悲劇が訪れる。鳥籠の中でピョートルが息絶えていたのだ。その日、悲しみを抱えたまま出勤した伊川は、町が月に一度無料で行う定期検診を『はるなぎ園』で受ける。
定時まで仕事もこなし、いつものように帰路につこうとしたそのとき、園を出た伊川の前に見知らぬ男・津村大輔（野村周平）が現れる。目が合った瞬間、伊川は激しい頭痛に襲われる。自分の身に危険を感じた伊川は、津村から逃げるように走り出す。だが、再び頭痛に見舞われ、よろめいた拍子に川へ転落。そのまま意識を失ってしまう…。
1週間後、伊川は病院のベッドで目を覚ます。幸い大きな怪我はなかったものの、スマホも身分を証明するものも、何もかも無くしてしまっていた。妻の真弓に無事を知らせようと急いで家に向かう伊川。しかし、辿り着いた我が家で待っていたのは、受け入れ難い現実だった――そこは、自分ではない別の人物が“伊川正樹”として生活を送り、職場の人間や妻の真弓すら、自分のことを忘れた世界だったのだ。
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。
【写真】伊川（玉森裕太）の身に信じられない事態が起こる
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った伊川正樹（玉森）が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まる。
そんな伊川家に、ある朝、悲劇が訪れる。鳥籠の中でピョートルが息絶えていたのだ。その日、悲しみを抱えたまま出勤した伊川は、町が月に一度無料で行う定期検診を『はるなぎ園』で受ける。
定時まで仕事もこなし、いつものように帰路につこうとしたそのとき、園を出た伊川の前に見知らぬ男・津村大輔（野村周平）が現れる。目が合った瞬間、伊川は激しい頭痛に襲われる。自分の身に危険を感じた伊川は、津村から逃げるように走り出す。だが、再び頭痛に見舞われ、よろめいた拍子に川へ転落。そのまま意識を失ってしまう…。
1週間後、伊川は病院のベッドで目を覚ます。幸い大きな怪我はなかったものの、スマホも身分を証明するものも、何もかも無くしてしまっていた。妻の真弓に無事を知らせようと急いで家に向かう伊川。しかし、辿り着いた我が家で待っていたのは、受け入れ難い現実だった――そこは、自分ではない別の人物が“伊川正樹”として生活を送り、職場の人間や妻の真弓すら、自分のことを忘れた世界だったのだ。
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。