“日本一お酒が似合う道産子グラドル”、キャミワンピ姿で海外満喫も お酒事情に涙絵文字
グラビアアイドルの小坂田純奈が1日にInstagramを更新。シンガポールで撮影されたワンピース姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられている。
【写真】水着姿で手ハートを見せる小坂田純奈
小坂田が「シンガポールでランチ」と投稿したのは滞在先でのオフショット。写真には、現地の食事とビールグラスを前に鮮やかなブルーのノースリーブワンピースを着た彼女がカメラを見つめる様子が収められている。
投稿の中で小坂田は「シンガポールお酒高すぎた」と爆笑しながら涙をこぼす絵文字を添えている。
彼女のワンピース姿にファンからは「べっぴんさん」「可愛い過ぎる〜」「やっぱビールがよく似合うね」などの声が集まっている。
■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には『週刊プレイボーイ』（集英社）、『月刊エンタメ』（徳間書店）などの雑誌に掲載。“日本一お酒が似合う道産子グラドル”の愛称で親しまれている。
引用：「小坂田純奈」Instagram（＠official_junata）
【写真】水着姿で手ハートを見せる小坂田純奈
小坂田が「シンガポールでランチ」と投稿したのは滞在先でのオフショット。写真には、現地の食事とビールグラスを前に鮮やかなブルーのノースリーブワンピースを着た彼女がカメラを見つめる様子が収められている。
投稿の中で小坂田は「シンガポールお酒高すぎた」と爆笑しながら涙をこぼす絵文字を添えている。
■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には『週刊プレイボーイ』（集英社）、『月刊エンタメ』（徳間書店）などの雑誌に掲載。“日本一お酒が似合う道産子グラドル”の愛称で親しまれている。
引用：「小坂田純奈」Instagram（＠official_junata）