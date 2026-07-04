来週の『風、薫る』“りん”見上愛、“山本”本田大輔を妻と再会させる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」が7月6日〜7月10日に放送される。
【写真】山本（本田大輔）、妻・テイ（伊勢佳世）と再会『風、薫る』第71回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第71回（7月6日放送）あらすじ
花火の日、りんは山本（本田大輔）の願いを叶えるため、山本を連れて彼の家に向かう。妻のテイ（伊勢佳世）と再会した山本は、あるウソをつく。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】山本（本田大輔）、妻・テイ（伊勢佳世）と再会『風、薫る』第71回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第71回（7月6日放送）あらすじ
花火の日、りんは山本（本田大輔）の願いを叶えるため、山本を連れて彼の家に向かう。妻のテイ（伊勢佳世）と再会した山本は、あるウソをつく。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。