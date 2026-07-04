風間俊介＆庄司浩平『40までにしたい10のこと』ファンミ9.19開催決定！ 最終話放送から1年
風間俊介が主演し、庄司浩平が共演した人気BLドラマ『40までにしたい10のこと』ファンミーティングイベントとして「ワンチーム感謝祭」が、東京・TFTホール1000にて9月19日に開催されることが決定。風間、庄司からコメントが到着した。
【写真】風間俊介演じる十条雀、庄司浩平演じる田中慶司の役ビジュアル
原作は、累計発行部数130万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こしたマミタの同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。
2025年7月から放送された本作は、主人公の40歳目前の枯れた上司・十条雀（風間）とアラサーのクールな高身長イケメン部下・田中慶司（庄司）が織りなす、年齢、立場も超えて育まれる大人のオフィスラブストーリーだ。
「40歳までにしたい10のこと」リストをきっかけに、少しずつ距離を縮めていく二人。等身大の生活の中で、時にまぶしく、時に切なく揺れ動く感情を描きながら、“ドラマにならない日常”の尊さを丁寧に映し出した本作は、多くの視聴者の共感を呼び、SNS上で大きな話題に。作品の感想投稿や聖地巡礼など多くのファンの支持を獲得した。
風間、庄司をはじめとする出演者陣の和気あいあいとした関係性も作品の魅力として注目を集め、劇中で雀（風間）が口にする「ワンチーム」という言葉の通り、原作・キャスト・スタッフ、そしてファンが一体となった温かなコミュニティーが形成されており、本作ならではの大きな魅力となっている。
このたび、放送開始から時間がたっても応援してくれるファンに感謝の気持ちを伝えるため、「ワンチーム感謝祭」を最終話の放送から1年という記念すべき日に開催。
当日は、登壇者と数々の映像を振り返り、「リスト」になぞらえた企画を一緒に体験し、当日集まった「ワンチーム」の全員が、作品の温かい世界観と、関わった全ての方への感謝の気持ちが感じられるような時間を提供するという。
さらに、イベントビジュアルを公開。今回のビジュアルには、第7話・家具店撮影時のオフショットを使用。撮影準備中、ソファに並んでオフショット撮影に応じる風間と庄司の、柔らかく温かな空気感が印象的な一枚となっている。ドラマのメインビジュアルから地続きとなるような、自然体で和気あいあいとした世界観の中で、ファンへの感謝の気持ちが表現されている。
風間は「ドラマ『40までにしたい10のこと』は、沢山の人に愛して貰えて、皆さんの心に残る素敵な作品になる事が出来ました。本当にありがとうございます。この度、『ワンチーム感謝祭』で、その感謝の気持ちを直接伝えられるのが、心から嬉しいです」とコメント。
「この物語には優しい人が沢山出てきますが、それを見守り、愛してくださる皆さんもまた優しい方々だと思います。優しい人達が集う『ワンチーム感謝祭』で会えるのを楽しみにしています」と期待を寄せた。
庄司は「放送から一年が経った今このようなイベントを、作品を愛してくださる皆様と一緒に楽しめることがとても嬉しいです！ まだ何をするか僕もわかっていませんが、風間さんと庄司ということはファンミーティングという名のセミナーもどきになる可能性が高いです。ワンチームの皆様、粛々と盛り上がりましょうぞ」とコメントしている。
ドラマ『40までにしたい10のこと』ワンチーム感謝祭は、東京・TFTホール1000にて9月19日開催。
【写真】風間俊介演じる十条雀、庄司浩平演じる田中慶司の役ビジュアル
原作は、累計発行部数130万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こしたマミタの同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。
「40歳までにしたい10のこと」リストをきっかけに、少しずつ距離を縮めていく二人。等身大の生活の中で、時にまぶしく、時に切なく揺れ動く感情を描きながら、“ドラマにならない日常”の尊さを丁寧に映し出した本作は、多くの視聴者の共感を呼び、SNS上で大きな話題に。作品の感想投稿や聖地巡礼など多くのファンの支持を獲得した。
風間、庄司をはじめとする出演者陣の和気あいあいとした関係性も作品の魅力として注目を集め、劇中で雀（風間）が口にする「ワンチーム」という言葉の通り、原作・キャスト・スタッフ、そしてファンが一体となった温かなコミュニティーが形成されており、本作ならではの大きな魅力となっている。
このたび、放送開始から時間がたっても応援してくれるファンに感謝の気持ちを伝えるため、「ワンチーム感謝祭」を最終話の放送から1年という記念すべき日に開催。
当日は、登壇者と数々の映像を振り返り、「リスト」になぞらえた企画を一緒に体験し、当日集まった「ワンチーム」の全員が、作品の温かい世界観と、関わった全ての方への感謝の気持ちが感じられるような時間を提供するという。
さらに、イベントビジュアルを公開。今回のビジュアルには、第7話・家具店撮影時のオフショットを使用。撮影準備中、ソファに並んでオフショット撮影に応じる風間と庄司の、柔らかく温かな空気感が印象的な一枚となっている。ドラマのメインビジュアルから地続きとなるような、自然体で和気あいあいとした世界観の中で、ファンへの感謝の気持ちが表現されている。
風間は「ドラマ『40までにしたい10のこと』は、沢山の人に愛して貰えて、皆さんの心に残る素敵な作品になる事が出来ました。本当にありがとうございます。この度、『ワンチーム感謝祭』で、その感謝の気持ちを直接伝えられるのが、心から嬉しいです」とコメント。
「この物語には優しい人が沢山出てきますが、それを見守り、愛してくださる皆さんもまた優しい方々だと思います。優しい人達が集う『ワンチーム感謝祭』で会えるのを楽しみにしています」と期待を寄せた。
庄司は「放送から一年が経った今このようなイベントを、作品を愛してくださる皆様と一緒に楽しめることがとても嬉しいです！ まだ何をするか僕もわかっていませんが、風間さんと庄司ということはファンミーティングという名のセミナーもどきになる可能性が高いです。ワンチームの皆様、粛々と盛り上がりましょうぞ」とコメントしている。
ドラマ『40までにしたい10のこと』ワンチーム感謝祭は、東京・TFTホール1000にて9月19日開催。