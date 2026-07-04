米専門誌「ベースボール・アメリカ」は3日（日本時間4日）、「左打ち捕手が間もなくMLBを席巻する」と題した特集を掲載し、ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（25）ら若手世代が新たな潮流を生み出す可能性があると報じた。

同誌によると、左打ちのレギュラー捕手は近年減少傾向にあり、2022、23年は400打席以上に到達した選手がゼロ。昨季もドレーク・ボールドウィン、オースティン・ウェルズ、ボー・ネイラーの3人だけだった。

しかし今季は状況が一変し、ラッシングをはじめ、サムエル・バサロ、カーター・ジェンセン、ジョー・マック、イーサン・サラスら将来有望な若手が次々と台頭。「数年後には6人以上の左打ちレギュラー捕手が誕生しても驚かない」と予測した。

歴史的にも左打ち捕手には波があり、1960年代、1980年代、2000年代に黄金期が訪れた。現在はその「第4の波」が2020年代後半に到来しつつあるという。背景には、右投げ左打ちの選手が年々増加していることがある。左打者は右投手との対戦が多く、打席の約75％でプラトーンの優位を得られる一方、右投げのため守備位置の制約も少ない。

さらに、育成技術の進歩による長打力の向上や、片膝をつく「ワンニー」捕球姿勢の普及で膝への負担が軽減され、捕手として長くプレーしやすくなったことも追い風だという。

大谷翔平とバッテリーを組む機会も増えているラッシングは、この世代を代表する一人として名前が挙げられており、同誌は「左打ち捕手の新時代を象徴する存在になり得る」と期待を寄せている。