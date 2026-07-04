美輪明宏さん追悼番組『愛と祈りの歌』7月5日放送 魂を揺さぶる名唱と平和への祈り届ける
6月20日に逝去された美輪明宏さんをしのぶ追悼番組『美輪明宏 愛と祈りの歌』（NHK総合）が、7月5日8時より放送されることが決定した。
【写真】美輪明宏さん演じる妖艶な女怪盗・黒蜥蜴 映画『黒蜥蜴』フォトギャラリー
「ヨイトマケの唄」「愛の讃歌」「ふるさとの空の下に」「花〜すべての人の心に花を〜」「老女優は去りゆく」――。紅白歌合戦や『SONGS』など、NHKに残された聴く者の魂を揺さぶる歌唱を軸に、唯一無二の表現者・美輪明宏が歌に込めた「愛」と「平和」のメッセージを見つめる。
若き日から70年以上にわたり親交を育んだ盟友・黒柳徹子との対話からは、シャンソンに人生を捧げた表現者としての素顔が浮かび上がる。さらに、残された数々の言葉を通して、歌い続ける使命や「無償の愛」への思い、戦争を知る世代としての切実な平和への祈りなど、美輪の歌の根底に流れる思想をひもとく。
ナレーションは高瀬耕造アナウンサー。Eテレの人生相談番組で5年にわたり美輪と向き合い、その言葉と生き方に触れてきた高瀬アナが、自身の思い出も交えながら、視聴者を美輪の歌の世界へといざなう。
戦後日本を代表する孤高の表現者・美輪明宏。その圧倒的な歌声は、人間への深い慈しみと平和への祈りを乗せ、時代を超えて多くの人々の心を揺さぶり続ける。混迷の時代を生きる私たちに、美輪明宏の歌は何を語りかけるのか。いまだからこそ響く、「愛」と「平和」のメッセージを伝える。
あわせて、NHKでは美輪明宏さんをしのぶ関連番組も放送される。7月4日14時からは、Eテレで放送された人生相談番組『美輪明宏 愛のモヤモヤ相談室 新春SP』（2022年1月2日初回放送）をアンコール放送。兄弟との確執や認知症の母の介護と恋愛に悩む相談者など、さまざまな人生の悩みに、美輪さんが豊かな人生経験に裏打ちされた愛ある言葉で寄り添う。YOU、ファーストサマーウイカ、高瀬耕造アナウンサーも出演する。
7月5日午前9時30分からは、プレミアムシネマで映画『黒蜥蜴』（1968年）を放送。美輪が、美しいものをこよなく愛する妖艶な女怪盗・黒蜥蜴を熱演した異色のミステリーで、江戸川乱歩の小説を原作に、三島由紀夫の戯曲を深作欣二監督が映画化。木村功が名探偵・明智小五郎を演じ、三島由紀夫が特別出演している。
追悼番組『美輪明宏 愛と祈りの歌』は、NHK総合にて7月5日8時より放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。
【写真】美輪明宏さん演じる妖艶な女怪盗・黒蜥蜴 映画『黒蜥蜴』フォトギャラリー
「ヨイトマケの唄」「愛の讃歌」「ふるさとの空の下に」「花〜すべての人の心に花を〜」「老女優は去りゆく」――。紅白歌合戦や『SONGS』など、NHKに残された聴く者の魂を揺さぶる歌唱を軸に、唯一無二の表現者・美輪明宏が歌に込めた「愛」と「平和」のメッセージを見つめる。
ナレーションは高瀬耕造アナウンサー。Eテレの人生相談番組で5年にわたり美輪と向き合い、その言葉と生き方に触れてきた高瀬アナが、自身の思い出も交えながら、視聴者を美輪の歌の世界へといざなう。
戦後日本を代表する孤高の表現者・美輪明宏。その圧倒的な歌声は、人間への深い慈しみと平和への祈りを乗せ、時代を超えて多くの人々の心を揺さぶり続ける。混迷の時代を生きる私たちに、美輪明宏の歌は何を語りかけるのか。いまだからこそ響く、「愛」と「平和」のメッセージを伝える。
あわせて、NHKでは美輪明宏さんをしのぶ関連番組も放送される。7月4日14時からは、Eテレで放送された人生相談番組『美輪明宏 愛のモヤモヤ相談室 新春SP』（2022年1月2日初回放送）をアンコール放送。兄弟との確執や認知症の母の介護と恋愛に悩む相談者など、さまざまな人生の悩みに、美輪さんが豊かな人生経験に裏打ちされた愛ある言葉で寄り添う。YOU、ファーストサマーウイカ、高瀬耕造アナウンサーも出演する。
7月5日午前9時30分からは、プレミアムシネマで映画『黒蜥蜴』（1968年）を放送。美輪が、美しいものをこよなく愛する妖艶な女怪盗・黒蜥蜴を熱演した異色のミステリーで、江戸川乱歩の小説を原作に、三島由紀夫の戯曲を深作欣二監督が映画化。木村功が名探偵・明智小五郎を演じ、三島由紀夫が特別出演している。
追悼番組『美輪明宏 愛と祈りの歌』は、NHK総合にて7月5日8時より放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。