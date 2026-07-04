村重杏奈、透明感あふれる“肩見せ”コーデに反響 イケメン弟も「お美人さん」
元HKT48でタレントの村重杏奈が6月29日にInstagramを更新。“肩見せ”コーデを披露すると、ファンから「どんどん綺麗になってない？？」「可愛いすぎる」といった声が集まっている。
【別カット】村重杏奈、スタイル抜群な“肩見せ”コーデ
村重が披露したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、オフショルダーのトップスとロングスカートという装いで佇む姿が収められている。投稿の中で村重は「家で必死にスキンケアしてたら弟にお美人さんは大変ですねー！！！と言われ姉が美人な自覚ありな弟に拍手喝采」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「最高だね」「え、まじでどんどん綺麗になってない？？」などの反響や「メイク何使ってるか教えて欲しい 可愛いすぎる」「スキンケア全〜部教えて欲しい」といったコメントが寄せられている。
■村重杏奈
1998年7月29日生まれ、山口県出身。身長163cm。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父は日本人、母がロシア人。 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすバイリンガル。 5月29日には“人生最後”の写真集『あんな』（講談社）が発売された。
引用：「村重杏奈」Instagram（@hktanna4848）
【別カット】村重杏奈、スタイル抜群な“肩見せ”コーデ
村重が披露したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、オフショルダーのトップスとロングスカートという装いで佇む姿が収められている。投稿の中で村重は「家で必死にスキンケアしてたら弟にお美人さんは大変ですねー！！！と言われ姉が美人な自覚ありな弟に拍手喝采」とつづっている。
■村重杏奈
1998年7月29日生まれ、山口県出身。身長163cm。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父は日本人、母がロシア人。 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすバイリンガル。 5月29日には“人生最後”の写真集『あんな』（講談社）が発売された。
引用：「村重杏奈」Instagram（@hktanna4848）