¡Úµð¿Í¡Û¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤Çà¶Ïº¹£³¶¯á¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤´õË¾¡©¡¡¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ö¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£¶ì¼ê¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÌî¤òÁ°¤ËÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º£³°ÂÂÇÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶Î¬¤Î»å¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦±ºÅÄ¤¬Ä¹ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤¬Â³¤«¤ºÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï£µ²ó°ì»à¤«¤éÀõÌî¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Þ¤Ç²÷²»¤Ï¶Á¤«¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï£°¤¬ÊÂ¤ÓÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀèÈ¯¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤ÏÃæÆüÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶²óÆó»àÆóÎÝ¤«¤é¥µ¥Î¡¼¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¶¶¾å½¨¼ù´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡ÖÂÐº¸Åê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÐÂçÌîÅê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤â¤À¤¤¤Ö²ÝÂê¤¬»Ä¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±Î¨£²°Ì¤Îºå¿À¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µð¿Í¤Ï£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Î¼ó°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£°ÍÁ³¡¢»°¤Ä¤É¤â¤¨¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÅ¸³«¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÂ³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö¥¦¥Á´Þ¤á¤Æ¡¢ºå¿À¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤â°ìÊâÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡Ø°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç°ìÊâ²¼¤¬¤ë¡Ù¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢¾å°Ì£³¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º¹¤â³«¤«¤Ê¤¤¤·½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥Á¤Ï²Æ¾ì¤Ë²°Æâµå¾ì¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Îºå¿À¤Ïµþ¥»¥é¤ò»È¤¨¤ë¤·¡¢µð¿Í¤À¤±¤Î¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÂçÎÌ¤ËÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¶Ïº¹¤Î¤Þ¤Þ²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¼óÇ¾¿Ø¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Ê£¿ôµåÃÄ¤Ç»²ËÅ¤òÌ³¤á¤¿¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡ÖËÍ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤³¤Þ¤Ç¶Ïº¹¤¬Ä¹¤¤¤³¤ÈÂ³¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸½¾õ¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖµÕ¤Ë¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾å¤È²¼¡Ê¤Î£³µåÃÄ¤º¤Ä¡Ë¤Çº¹¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ´Ë¤ó¤Ç¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤À¤«¤éÀÜÀï¤Î³ä¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Áá¤áÀèÆ¬¤ÇÈ´¤±½Ð¤»¤Ðºå¿À¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é³Ê¹¥¤ÎÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤ë¡£½ªÈ×¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦ÃÄ»Ò¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¹¥µ¡¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢£Ö¥í¡¼¥É¤Ø¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹»å¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£