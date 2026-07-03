『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレー歌唱曲公開 高橋海人×森本慎太郎ら競演
7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）より、番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」の各組の歌唱曲が解禁された。
【写真】シャッフルメドレーに参加する総勢42名のメンバー
総勢60組を超える豪華アーティストが集結する夏の大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』。今年は「音楽の物語」をテーマに、総合司会・櫻井翔のもと、幕張メッセから9時間半にわたって生放送される。
番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」には総勢42名が参加し、12組に分かれ名曲を歌い継ぐ。各組の歌唱曲は以下の通りとなる。
・高橋海人、森本慎太郎
歌唱曲「ジェットコースター・ロマンス」（KinKi Kids）
・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝
歌唱曲「BANG! BANG! バカンス!」（SMAP）
・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人
歌唱曲「SHE! HER! HER!」（Kis-My-Ft2）
・京本大我、佐久間大介、大橋和也
歌唱曲「stripe blue」（少年隊）
・増田貴久、中島健人
歌唱曲「Ho! サマー」（タッキー＆翼）
・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生
歌唱曲「カンパイ!!」（TOKIO）
・松島聡、松田元太、松倉海斗
歌唱曲「夏のかけら」（Coming Century）
・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝
歌唱曲「太陽がいっぱい」（光 GENJI）
・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑
歌唱曲「ウィークエンダー」（Hey! Say! JUMP）
・松村北斗、七五三掛龍也
歌唱曲「哀愁でいと （NEW YORK CITY NIGHTS）」（田原俊彦）
・高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜
歌唱曲「罪と夏」（SUPER EIGHT）
・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照
歌唱曲「ハダシの未来」（嵐）
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
※高橋海人、高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】シャッフルメドレーに参加する総勢42名のメンバー
総勢60組を超える豪華アーティストが集結する夏の大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』。今年は「音楽の物語」をテーマに、総合司会・櫻井翔のもと、幕張メッセから9時間半にわたって生放送される。
番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」には総勢42名が参加し、12組に分かれ名曲を歌い継ぐ。各組の歌唱曲は以下の通りとなる。
歌唱曲「ジェットコースター・ロマンス」（KinKi Kids）
・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝
歌唱曲「BANG! BANG! バカンス!」（SMAP）
・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人
歌唱曲「SHE! HER! HER!」（Kis-My-Ft2）
・京本大我、佐久間大介、大橋和也
歌唱曲「stripe blue」（少年隊）
・増田貴久、中島健人
歌唱曲「Ho! サマー」（タッキー＆翼）
・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生
歌唱曲「カンパイ!!」（TOKIO）
・松島聡、松田元太、松倉海斗
歌唱曲「夏のかけら」（Coming Century）
・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝
歌唱曲「太陽がいっぱい」（光 GENJI）
・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑
歌唱曲「ウィークエンダー」（Hey! Say! JUMP）
・松村北斗、七五三掛龍也
歌唱曲「哀愁でいと （NEW YORK CITY NIGHTS）」（田原俊彦）
・高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜
歌唱曲「罪と夏」（SUPER EIGHT）
・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照
歌唱曲「ハダシの未来」（嵐）
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
※高橋海人、高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記。