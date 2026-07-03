綱啓永、“自称”あっち向いてホイ最弱・板垣李光人に挑むもまさかの結末 「俺めっちゃ強い」がフラグに
俳優の板垣李光人、綱啓永が3日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』初日舞台あいさつに登壇。自称“最弱”の板垣に対し、自称“めっちゃ強い”綱が、ステージ上であっち向いてホイ対決する一幕があった。
【写真】うれしそう！綱啓永にあっち向いてホイで勝った板垣李光人
映画にちなんで、「口にしたかったけど口にできなかった秘密」をフリップで答えるコーナーでは、板垣は「あっち向いてホイは勝てた記憶がない」と発表。この告白に登壇陣が「かわいい〜」「なにそれ？」「そういうの書きたかった〜」と漏らす中、それを証明するために壇上で対決することに。「俺めっちゃ強い」と名乗りを上げたのが綱だった。
板垣が「俺、こういうとき勝っちゃうんだよな〜」とつぶやいたあと、勢いよくあっち向いてホイ勝負を展開。時間が押しているとMCから伝えられていたにもかかわらず、しばし勝敗はつかず、ついにたどり着いた結果はまさかの板垣の勝利。綱が打ちひしがれる中、板垣は「初めて勝ちました！」と歓喜の声を上げ、上映後の客席を笑いと熱気で包み込んでいた。
『口に関するアンケート』は、『近畿地方のある場所について』で知られる背筋氏の同名小説を実写映画化したホラー作品。心霊スポットとして知られる墓地へ肝試しに向かった大学生グループのうち、翌日1人の女子大生が失踪。残された5人の証言から、あの夜に起きた恐るべき真相が明らかになっていく。
原作は、手のひらサイズの装丁と全60ページという異色の仕様でも話題を集め、「怖すぎて人に薦められない」「感想を何一つ言えない」とSNSを中心に口コミが拡散された話題作。
ほかに、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、清水崇監督が登壇。MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。
【写真】うれしそう！綱啓永にあっち向いてホイで勝った板垣李光人
映画にちなんで、「口にしたかったけど口にできなかった秘密」をフリップで答えるコーナーでは、板垣は「あっち向いてホイは勝てた記憶がない」と発表。この告白に登壇陣が「かわいい〜」「なにそれ？」「そういうの書きたかった〜」と漏らす中、それを証明するために壇上で対決することに。「俺めっちゃ強い」と名乗りを上げたのが綱だった。
『口に関するアンケート』は、『近畿地方のある場所について』で知られる背筋氏の同名小説を実写映画化したホラー作品。心霊スポットとして知られる墓地へ肝試しに向かった大学生グループのうち、翌日1人の女子大生が失踪。残された5人の証言から、あの夜に起きた恐るべき真相が明らかになっていく。
原作は、手のひらサイズの装丁と全60ページという異色の仕様でも話題を集め、「怖すぎて人に薦められない」「感想を何一つ言えない」とSNSを中心に口コミが拡散された話題作。
ほかに、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、清水崇監督が登壇。MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。