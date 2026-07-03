小学4年生で遺書書いていた…藤井サチが衝撃過去を涙の告白
世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）第3話が明日4日に配信される。第3話では、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長を父に持ち、誰もが羨むセレブライフを送ってきた藤井サチに密着する。
【写真】藤井サチ、イケメン実業家夫と2ショットも
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
現在第1子を身ごもり、ベビー用品を前に母になる喜びに満ちあふれているように見える藤井だが、その胸中には「私、良いママになれるのかな」という深い不安が渦巻いていた。
その背景にあった原因が明らかに。幼い彼女は一体どれほどの孤独を抱えていたのか――。当時、追い詰められた彼女が「マジで生きていけない」「もうダメだ」と、机の奥に“遺書”をしまっていたという衝撃の過去を涙ながらに告白。なぜ彼女は、小学4年生にして遺書を書かなければならなかったのか、小学生の頃に何があったのかについて彼女の口から赤裸々に語られる。
番組後半では、これまで本心を話せずに育ち、ずっと心の距離があったという父親に対し、いよいよ妊娠の報告へと向かう姿にカメラが密着。「喜んでくれるかな…」と、破裂しそうな緊張感を抱えてサプライズ報告に臨む彼女。長年の距離を抱えた父親は、一体どんな反応を示すのか？ さらに、彼女の苦悩を誰よりも知る長年の友人であり、スタジオゲストのすみれが思わず涙…。その涙に込められた意味とは…？
華やかな世界の裏側で一人の女性、そして一人の母として大きな一歩を踏み出す藤井サチのリアルなドキュメンタリー。激動の第3話はABEMAにて4日21時配信。
【写真】藤井サチ、イケメン実業家夫と2ショットも
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
その背景にあった原因が明らかに。幼い彼女は一体どれほどの孤独を抱えていたのか――。当時、追い詰められた彼女が「マジで生きていけない」「もうダメだ」と、机の奥に“遺書”をしまっていたという衝撃の過去を涙ながらに告白。なぜ彼女は、小学4年生にして遺書を書かなければならなかったのか、小学生の頃に何があったのかについて彼女の口から赤裸々に語られる。
番組後半では、これまで本心を話せずに育ち、ずっと心の距離があったという父親に対し、いよいよ妊娠の報告へと向かう姿にカメラが密着。「喜んでくれるかな…」と、破裂しそうな緊張感を抱えてサプライズ報告に臨む彼女。長年の距離を抱えた父親は、一体どんな反応を示すのか？ さらに、彼女の苦悩を誰よりも知る長年の友人であり、スタジオゲストのすみれが思わず涙…。その涙に込められた意味とは…？
華やかな世界の裏側で一人の女性、そして一人の母として大きな一歩を踏み出す藤井サチのリアルなドキュメンタリー。激動の第3話はABEMAにて4日21時配信。