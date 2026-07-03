「わざと？ 思い込み？」――アン・ハサウェイ×ジェシカ・チャステイン『隣人たち』狂気と疑心暗鬼が渦巻く本編映像
アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演する映画『隣人たち』より、アリス（ジェシカ）の疑心暗鬼が加速し、セリーヌ（アン）への疑念があらわになる本編映像が解禁。あわせて、2人の美しさの裏に潜む狂気と不穏さを映し出したキャラクターポスター4種も公開された。
【動画】『隣人たち』疑念と狂気が交錯する緊迫の本編映像
本作は、疑念と妄想が渦巻くサイコ・スリラー。“ベルギーのアカデミー賞”と称されるマグリット賞で監督賞、作品賞を含む史上最多9部門を制し、ベルギー映画史に新たな歴史を刻んだ話題作『母親たち』が、ハリウッドからの熱烈なラブコールを受けてリメイクされた。
1960年代のアメリカ。大都市郊外で隣同士の家に暮らす親友、セリーヌ（アン）とアリス（ジェシカ）。裕福な家庭で同い年の一人息子を育てる2人は、誰もがうらやむような幸せな日々を送っていた。
しかしある日、セリーヌの息子が不幸な事故に遭ったことで、その関係は一変する。喪失感に苦しむセリーヌは、次第にアリスの息子・テオに心を寄せるようになっていく。その姿に疑念を抱き始めるアリス。「彼女は私の家族を奪おうとしているのか？ それとも、ただの思い違いなのか…」。やがてアリスの行動はエスカレートし、2人は狂気と妄想の渦へと飲み込まれていく――。
このたび解禁されたのは、不注意とも作為的とも受け取れるセリーヌの行動に、疑念が募る本編映像。「テオを少し借りても？ サプライズがあるの」と優しくほほ笑むセリーヌに、どこか気乗りしない表情を見せながらも、息子を亡くしたばかりの彼女を気遣い、アリスはテオを預けることを承諾する。仲睦まじく家の中へ消えていく2人――。
しかしその直後、アリスは、テオがかつてセリーヌの息子が転落死した“あのバルコニー”に立っている姿を目撃する。「何してるの!? 中へ！」「バルコニーはダメ！」と我を忘れて駆け寄り、「息子を一人でバルコニーに!?」と半狂乱でセリーヌに詰め寄る。
だが、当のセリーヌはどこか落ち着き払った様子。果たして彼女に悪意はないのか、それとも――。観る者の疑念と恐怖を一気にかき立てる、息詰まるシーンとなっている。
あわせて解禁されたのは、キャラクターポスター4種。「あなたの息子を借りてもいい？」「私のことを試したの？」など、華麗な装いとは裏腹に、2人の本性を惑わせる劇中のセリフが添えられ、美しさの奥に潜む狂気と不穏さを印象づけるビジュアルとなっている。
映画『隣人たち』は、7月24日より全国順次公開。
【動画】『隣人たち』疑念と狂気が交錯する緊迫の本編映像
本作は、疑念と妄想が渦巻くサイコ・スリラー。“ベルギーのアカデミー賞”と称されるマグリット賞で監督賞、作品賞を含む史上最多9部門を制し、ベルギー映画史に新たな歴史を刻んだ話題作『母親たち』が、ハリウッドからの熱烈なラブコールを受けてリメイクされた。
しかしある日、セリーヌの息子が不幸な事故に遭ったことで、その関係は一変する。喪失感に苦しむセリーヌは、次第にアリスの息子・テオに心を寄せるようになっていく。その姿に疑念を抱き始めるアリス。「彼女は私の家族を奪おうとしているのか？ それとも、ただの思い違いなのか…」。やがてアリスの行動はエスカレートし、2人は狂気と妄想の渦へと飲み込まれていく――。
このたび解禁されたのは、不注意とも作為的とも受け取れるセリーヌの行動に、疑念が募る本編映像。「テオを少し借りても？ サプライズがあるの」と優しくほほ笑むセリーヌに、どこか気乗りしない表情を見せながらも、息子を亡くしたばかりの彼女を気遣い、アリスはテオを預けることを承諾する。仲睦まじく家の中へ消えていく2人――。
しかしその直後、アリスは、テオがかつてセリーヌの息子が転落死した“あのバルコニー”に立っている姿を目撃する。「何してるの!? 中へ！」「バルコニーはダメ！」と我を忘れて駆け寄り、「息子を一人でバルコニーに!?」と半狂乱でセリーヌに詰め寄る。
だが、当のセリーヌはどこか落ち着き払った様子。果たして彼女に悪意はないのか、それとも――。観る者の疑念と恐怖を一気にかき立てる、息詰まるシーンとなっている。
あわせて解禁されたのは、キャラクターポスター4種。「あなたの息子を借りてもいい？」「私のことを試したの？」など、華麗な装いとは裏腹に、2人の本性を惑わせる劇中のセリフが添えられ、美しさの奥に潜む狂気と不穏さを印象づけるビジュアルとなっている。
映画『隣人たち』は、7月24日より全国順次公開。