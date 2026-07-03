『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』EP4予告が公開 永瀬＆高橋が青木アナと裏話を語る特別動画も
King ＆ Princeがロサンゼルスを舞台にさまざまな＜まちあわせミッション＞に挑戦し、二人の絆を確かめるトラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』が毎週水曜日の16時から「ディズニープラス」で1話ずつ独占配信中。今回、来週7月8日の16時から配信されるエピソード4の予告映像と先行カット2枚が新たに公開された。さらに、エピソード1・2の旅をKing ＆ Princeの二人と振り返る特別映像も。LAの街中で繰り広げられたまちあわせミッション中の心境や裏話を二人が振り返っており、本編をもっと楽しめる映像となっている。
【動画】恐竜の化石に目を輝かせる高橋海人 チョコレートドリンクの美味しさに驚きの表情を見せる永瀬廉 『King & Princeがまちあわせ in LA』EP4予告
台本なしでLAの人気スポットを巡る旅の中で、二人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの思いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅を映し出す『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』。
配信に先駆けて公開されたエピソード4「僕が君を想う時間」の予告映像は、食事をしながら楽しそうに笑い合う二人の姿からスタート。博物館で大好きな恐竜の化石に目を輝かせる高橋海人や、チョコレートドリンクを飲んであまりの美味しさに驚きの表情を見せる永瀬廉の姿が映し出されている。
さらに、次なるミッションに挑む二人の姿を映した先行カットも公開。永瀬がレジで店員さんと楽しそうに話す様子や、大きな恐竜の化石の前で恐竜と同じポーズをして見せる高橋の姿が収められているが、次回は一体どんなミッションが待ち受けているのか？
あわせて公開された特別映像では、King ＆ Princeの二人がエピソード1・2の旅を振り返りながらトークが展開される。永瀬はファーストミッションを振り返って「離ればなれではありましたけど、すごく海人のことを考えながらやっていた」と二人の絆の強さを振り返り、高橋は「気付いたら走っていて、『ここにいるかな』と思った場所に廉がいて、その後ろ姿を見たときに泣きそうになりました」と告白。
MCを務めるのは本番組のスペシャルローンチイベントでも司会を務め、二人のことをよく知る青木源太アナウンサー。青木アナの“King ＆ Prince愛”あふれるトークもさく裂。お互いの絆をたよりにまちあわせミッションに挑戦した二人のアツい裏話をたっぷりと楽しめる必見の映像となっている。
エピソード3では、「今までの自分にはない新しい洋服やアイテムを買って、ランチ場所でまちあわせ」という、さらに難易度がアップしたミッションに挑戦。二人はそれぞれヴィンテージショップや帽子屋さんで「新しい自分」になれるファッションアイテムをそれぞれ探しながら、まちあわせを目指すことに。
高橋と同行したスタッフは、「海人さんは個性的な洋服への興味が強いため、古着店が数多く集まるファッションエリアへ向かいました。“ミッション”は『新しい自分』ですが、普段からさまざまなファッションを楽しむ海人さんにとって、今回の洋服選びはかなり難航してました…。実は、最終的に決めたあの服装は、次の”まちあわせ“までギリギリの時間で決まったコーディネートなんです」と語り、悩みぬいて完成したコーディネートの裏側を明かした。
また、永瀬に同行したスタッフは「廉さんは普段、キャップ以外はあまり被らないとの事だったので『新しい自分』になるために今回の帽子屋さんが良いと向かいました。途中、色々試着しすぎてわからなくなっていましたが、最終的にはまさかのド派手なハンチングに決まり、驚きでした。しかもあんな特徴的な帽子なのに、似合ってしまう廉さん…さすが！ と思いました」と、永瀬の帽子選びの様子を明かした。
※高橋海人の「高」は「はしご高」が正式表記
トラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、毎週水曜日16時から「ディズニープラス」で1話ずつ独占配信中。
台本なしでLAの人気スポットを巡る旅の中で、二人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの思いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅を映し出す『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』。
配信に先駆けて公開されたエピソード4「僕が君を想う時間」の予告映像は、食事をしながら楽しそうに笑い合う二人の姿からスタート。博物館で大好きな恐竜の化石に目を輝かせる高橋海人や、チョコレートドリンクを飲んであまりの美味しさに驚きの表情を見せる永瀬廉の姿が映し出されている。
さらに、次なるミッションに挑む二人の姿を映した先行カットも公開。永瀬がレジで店員さんと楽しそうに話す様子や、大きな恐竜の化石の前で恐竜と同じポーズをして見せる高橋の姿が収められているが、次回は一体どんなミッションが待ち受けているのか？
あわせて公開された特別映像では、King ＆ Princeの二人がエピソード1・2の旅を振り返りながらトークが展開される。永瀬はファーストミッションを振り返って「離ればなれではありましたけど、すごく海人のことを考えながらやっていた」と二人の絆の強さを振り返り、高橋は「気付いたら走っていて、『ここにいるかな』と思った場所に廉がいて、その後ろ姿を見たときに泣きそうになりました」と告白。
MCを務めるのは本番組のスペシャルローンチイベントでも司会を務め、二人のことをよく知る青木源太アナウンサー。青木アナの“King ＆ Prince愛”あふれるトークもさく裂。お互いの絆をたよりにまちあわせミッションに挑戦した二人のアツい裏話をたっぷりと楽しめる必見の映像となっている。
エピソード3では、「今までの自分にはない新しい洋服やアイテムを買って、ランチ場所でまちあわせ」という、さらに難易度がアップしたミッションに挑戦。二人はそれぞれヴィンテージショップや帽子屋さんで「新しい自分」になれるファッションアイテムをそれぞれ探しながら、まちあわせを目指すことに。
高橋と同行したスタッフは、「海人さんは個性的な洋服への興味が強いため、古着店が数多く集まるファッションエリアへ向かいました。“ミッション”は『新しい自分』ですが、普段からさまざまなファッションを楽しむ海人さんにとって、今回の洋服選びはかなり難航してました…。実は、最終的に決めたあの服装は、次の”まちあわせ“までギリギリの時間で決まったコーディネートなんです」と語り、悩みぬいて完成したコーディネートの裏側を明かした。
また、永瀬に同行したスタッフは「廉さんは普段、キャップ以外はあまり被らないとの事だったので『新しい自分』になるために今回の帽子屋さんが良いと向かいました。途中、色々試着しすぎてわからなくなっていましたが、最終的にはまさかのド派手なハンチングに決まり、驚きでした。しかもあんな特徴的な帽子なのに、似合ってしまう廉さん…さすが！ と思いました」と、永瀬の帽子選びの様子を明かした。
※高橋海人の「高」は「はしご高」が正式表記
トラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）は、毎週水曜日16時から「ディズニープラス」で1話ずつ独占配信中。