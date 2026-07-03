全員オリンピック出場！ 豪華スイマー美女4人のお誕生会に反響
元競泳選手でスポーツキャスターの寺川綾が2日にInstagramを更新。競泳選手の池江璃花子の誕生日を祝福する“女子会”を写真で披露した。
【写真】「地上でもすごい」池江璃花子
2012年ロンドンオリンピックの100m背泳ぎ、400mメドレーリレーで銅メダリストを獲得した寺川。彼女が投稿したオフショットには、自身の姿と4日に26歳の誕生日を迎える池江、さらに彼女を囲む元競泳選手で2000年シドニーオリンピックで銅メダルをとった田中雅美と競泳選手の青木玲緒樹の姿が収められている。
投稿の中で寺川はこの女子会について「喋る喋るとにかく喋る」と爆笑する絵文字を添えつつ「後輩思いの優しい雅美さん、 そして可愛い後輩のレオナとりかこ サプライズのお誕生日もできて良かった」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「豪華すぎるメンバー」「メダリスト女子会の絆が見えますね!!」「池江璃花子さん笑顔かわいいすぎます」などの声が集まっている。
引用：「寺川綾」Instagram（@mori_kasumi_）
【写真】「地上でもすごい」池江璃花子
2012年ロンドンオリンピックの100m背泳ぎ、400mメドレーリレーで銅メダリストを獲得した寺川。彼女が投稿したオフショットには、自身の姿と4日に26歳の誕生日を迎える池江、さらに彼女を囲む元競泳選手で2000年シドニーオリンピックで銅メダルをとった田中雅美と競泳選手の青木玲緒樹の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「豪華すぎるメンバー」「メダリスト女子会の絆が見えますね!!」「池江璃花子さん笑顔かわいいすぎます」などの声が集まっている。
引用：「寺川綾」Instagram（@mori_kasumi_）