りくりゅう初プロデュースのアイスショー「THE DESTINY」 Huluで独占ライブ配信決定
フィギュアスケート三浦璃来・木原龍一ペアがプロデュース、出演するアイスショー「THE DESTINY」が、Huluにて独占ライブ配信されることが決定。今公演の最終日となる8月2日13時公演を配信する。
【写真】美技を披露！ 三浦璃来＆木原龍一“りくりゅうペア”
2019年にペアを結成し、26年ミラノ・コルティナ冬季五輪、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得、世界を魅了した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペア。4月に現役引退を発表しプロとしてアイスショーでの活躍を続けている二人が、今回初めて、アイスショーのプロデュースに挑む。
タイトルは「THE DESTINY」。カップル系の競技において、“パートナーとの出会いは運命だ”という二人の想いから名付けたというこのタイトル。ロゴのデザインも二人のアイデアが反映されており、青字を金色であしらい“りくりゅう”が初めて年間グランドスラムに輝いた時のフリープログラムの衣装の色と、五輪で獲得した金メダルを表現。さらに“T”の文字には二人を象徴するともいえる最後のキメポーズをシルエットで取り入れている。
また、これまでのアイスショーではスケートリンクが競技用より小さくなることが一般的でしたが、今公演では競技用（国際規格）と同じサイズのリンクを用意。「ペア・アイスダンスならではの魅力やスピード感・迫力を体験してほしい」という二人のこだわりが詰まりに詰まった公演となっている。
今回の公演は日本で初めてとなるカップル中心のアイスショーで、三浦璃来＆木原龍一ペアをはじめ、国内外から二人と交流のある世界トップクラスのペアが集結。
ペア競技からは、ミラノ・コルティナ五輪 銅メダルのミネルバファビエンヌ・ハーゼ＆ニキータ・ボロディンペア、ミラノ・コルティナ五輪 銀メダルのアナスタシア・メテルキナ＆ルカ・ベルラバペア、ミラノ・コルティナ五輪 団体金メダル・9位のエリー・カム＆ダニー・オシェイペア。
ミラノ・コルティナ五輪4位のマリア・パブロワ＆アレクセイ・スビアチェンコペア、ミラノ・コルティナ五輪8位のリア・ペレイラ＆トレント・ミショーペア、ミラノ・コルティナ五輪 出場・26年世界選手権4位の長岡柚奈＆森口澄士ペア、ミラノ・コルティナ五輪10 位・24年世界選手権5位のアニカ・ホッケ＆ローベルト・クンケルペア、26年世界ジュニア選手権2位のジャズミン・デロシェ＆キーラン・スラシャーペアが出演予定。
アイスダンス競技からは、ミラノ・コルティナ五輪 銀メダルのマディソン・チョック＆エバン・ベイツペア、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルのパイパー・ギレス＆ポール・ポワリエペア。
さらに、25年ヨーロッパ選手権7位の“ピリハラ”こと折原裕香＆ユホ・ピリネンペア、ミラノ・コルティナ五輪 団体銀メダルの“うたまさ”こと吉田唄菜＆森田真沙也ペア。22年四大陸選手権2位・23年世界選手権11位の“かなだい”こと村元哉中＆高橋大輔ペア、22年北京五輪 団体銀メダルの“チームココ”こと小松原美里＆ティム・コレトペア、25年全日本選手権 銀メダルの“いくこう”こと櫛田育良＆島田高志郎ペアの出演が決定している。
見逃し配信がないため、この時限りのライブ配信に。世界最高峰のカップル競技スケーターたちが一堂に会するこの機会を楽しみたい。
「THE DESTINY」は、Huluにて8月2日13時より独占ライブ配信。
【写真】美技を披露！ 三浦璃来＆木原龍一“りくりゅうペア”
2019年にペアを結成し、26年ミラノ・コルティナ冬季五輪、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得、世界を魅了した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペア。4月に現役引退を発表しプロとしてアイスショーでの活躍を続けている二人が、今回初めて、アイスショーのプロデュースに挑む。
また、これまでのアイスショーではスケートリンクが競技用より小さくなることが一般的でしたが、今公演では競技用（国際規格）と同じサイズのリンクを用意。「ペア・アイスダンスならではの魅力やスピード感・迫力を体験してほしい」という二人のこだわりが詰まりに詰まった公演となっている。
今回の公演は日本で初めてとなるカップル中心のアイスショーで、三浦璃来＆木原龍一ペアをはじめ、国内外から二人と交流のある世界トップクラスのペアが集結。
ペア競技からは、ミラノ・コルティナ五輪 銅メダルのミネルバファビエンヌ・ハーゼ＆ニキータ・ボロディンペア、ミラノ・コルティナ五輪 銀メダルのアナスタシア・メテルキナ＆ルカ・ベルラバペア、ミラノ・コルティナ五輪 団体金メダル・9位のエリー・カム＆ダニー・オシェイペア。
ミラノ・コルティナ五輪4位のマリア・パブロワ＆アレクセイ・スビアチェンコペア、ミラノ・コルティナ五輪8位のリア・ペレイラ＆トレント・ミショーペア、ミラノ・コルティナ五輪 出場・26年世界選手権4位の長岡柚奈＆森口澄士ペア、ミラノ・コルティナ五輪10 位・24年世界選手権5位のアニカ・ホッケ＆ローベルト・クンケルペア、26年世界ジュニア選手権2位のジャズミン・デロシェ＆キーラン・スラシャーペアが出演予定。
アイスダンス競技からは、ミラノ・コルティナ五輪 銀メダルのマディソン・チョック＆エバン・ベイツペア、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルのパイパー・ギレス＆ポール・ポワリエペア。
さらに、25年ヨーロッパ選手権7位の“ピリハラ”こと折原裕香＆ユホ・ピリネンペア、ミラノ・コルティナ五輪 団体銀メダルの“うたまさ”こと吉田唄菜＆森田真沙也ペア。22年四大陸選手権2位・23年世界選手権11位の“かなだい”こと村元哉中＆高橋大輔ペア、22年北京五輪 団体銀メダルの“チームココ”こと小松原美里＆ティム・コレトペア、25年全日本選手権 銀メダルの“いくこう”こと櫛田育良＆島田高志郎ペアの出演が決定している。
見逃し配信がないため、この時限りのライブ配信に。世界最高峰のカップル競技スケーターたちが一堂に会するこの機会を楽しみたい。
「THE DESTINY」は、Huluにて8月2日13時より独占ライブ配信。