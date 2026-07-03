（写真左から）鈴木啓太、畑野ひろ子　※「畑野ひろ子」Instagram

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　モデルで女優の畑野ひろ子が2日にInstagramを更新。元サッカー日本代表で夫の鈴木啓太との2ショットを披露した。

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　畑野が投稿したのはイベント出席時のオフショット。写真には、白のノースリーブワンピースを着た畑野とスーツ姿の鈴木が仲良く並ぶ様子をはじめ、畑野のソロショットも収められている。

　夫婦の仲睦まじい2ショットに、ファンから多数の「いいね！」が集まっている。
　
■畑野ひろ子（はたの ひろこ）
1975年11月23日生まれ。埼玉県出身。17歳でファッション誌『JJ』（光文社）のモデルとしてデビュー。90年代末からタレント、女優としても活躍。総合格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）の2代目レギュラーMCを務める。2008年8月、プロサッカー選手の鈴木啓太との結婚を公表。2009年と2013年に女児を出産している。

引用：「畑野ひろ子」Instagram（@hiroko_hatano_）