「姉妹みたい」「最高な2人」Mリーガー美女2ショット in NYに反響
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が2日にInstagramを更新。美女プロ雀士との2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】岡田紗佳、どういう体勢!? 奇抜なキャミワンピでレスリー・キーの撮影に臨む姿
岡田が投稿したのは「M.LEAGUE x World Riichi 2026 U.S.Tour」で滞在したアメリカでのオフショット。複数公開されている写真には、ツアーに同行した高宮まりとの2ショットや、アメリカの街角で佇むソロショットが収められている。投稿の中で岡田は「たくさん海外の選手と麻雀を通して交流することができて嬉しかったです」とコメントしている。
ファンからは岡田と高宮の2ショットに対して「姉妹みたい」「最高な2人」「めっちゃ可愛い素敵だね〜」「ツーショ、おうつくしい」などの声が集まっている。
■岡田紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。7月22日にはデビュー曲「国士無双LOVE」がワーナーミュージック・ジャパンからリリースされる。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）
【写真】岡田紗佳、どういう体勢!? 奇抜なキャミワンピでレスリー・キーの撮影に臨む姿
岡田が投稿したのは「M.LEAGUE x World Riichi 2026 U.S.Tour」で滞在したアメリカでのオフショット。複数公開されている写真には、ツアーに同行した高宮まりとの2ショットや、アメリカの街角で佇むソロショットが収められている。投稿の中で岡田は「たくさん海外の選手と麻雀を通して交流することができて嬉しかったです」とコメントしている。
■岡田紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。7月22日にはデビュー曲「国士無双LOVE」がワーナーミュージック・ジャパンからリリースされる。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）