森香澄、ミニスカ制服姿で伊ローマに降り立つ 反則級にかわいいと話題
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が2日にInstagramを更新。イタリア・ローマで撮影されたミニスカ制服姿を披露すると、ファンから「可愛い過ぎる〜」「反則」といった反響が寄せられた。
【写真】森香澄、反則級にかわいいミニスカショット！
森が投稿したのは2日に放送された『ぐるナイ イタリアゴチ3時間SP』（日本テレビ系）からのオフショット。複数公開されている写真には、ブレザーにチェック柄のミニスカート、ハイソックス、ローファーというおなじみの衣装を身に付けた森が、ローマの街角で佇む姿が収められている。
彼女の制服姿にファンからは「凄く素敵」「可愛い過ぎる〜」「反則じゃないの」「こんなに制服も似合うなんてすごい」などの声が集まっている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）
【写真】森香澄、反則級にかわいいミニスカショット！
森が投稿したのは2日に放送された『ぐるナイ イタリアゴチ3時間SP』（日本テレビ系）からのオフショット。複数公開されている写真には、ブレザーにチェック柄のミニスカート、ハイソックス、ローファーというおなじみの衣装を身に付けた森が、ローマの街角で佇む姿が収められている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）