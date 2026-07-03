M！LK塩崎太智＆吉田仁人、『トイ・ストーリー５』にカメオ声優出演！ 「すごすぎて滅」「幸せ」
本日7月3日に日本公開を迎えたアニメ映画『トイ・ストーリー５』に、M！LKの塩崎太智と吉田仁人がカメオ声優出演していることが明らかとなった。
【写真】M！LK・吉田仁人、自分史上最高のサプライズを仕掛けるなら「5人旅」 メンバー愛に塩崎太智＆曽野舜太も「おぉ〜！」
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
本作へのカメオ声優出演を果たした塩崎は、「めちゃくちゃ嬉しい！！！！！！ 映画も観たのですが、踊りたくなっちゃうくらい最高でした。カメオでも出演させていただくこと、メンバーの佐野が出演していること、もう“すごすぎて滅”でした！」とテンション高くコメント。
また、吉田は「メンバーの声が作品から聞こえてくる嬉しさ、そして佐野がずっとやりたいと言っていた作品の声優を務めて、その映画の一緒の空間にいれることが、すごく幸せでした！」とコメントを寄せた。
本作で大活躍を見せるトイレトレーニングのおもちゃ スマーティー・パンツの日本版声優を務めるM！LKの佐野勇斗は、塩崎と吉田のカメオ声優出演について「（塩崎）太智と一緒に完成版を観たのですが、太智の声は1回だと分からないかもしれないです。吉田の声は分かるかもしれません」と話すと、すかさず塩崎は「しっかり演じたので何回も見てください！」と重ね、さらに「これから僕たちが『トイ・ストーリー５』を盛り上げていきます！『トイ・ストーリー』愛を思いっきり熱くぶつけていきます！」と熱くアピールした。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記
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本作へのカメオ声優出演を果たした塩崎は、「めちゃくちゃ嬉しい！！！！！！ 映画も観たのですが、踊りたくなっちゃうくらい最高でした。カメオでも出演させていただくこと、メンバーの佐野が出演していること、もう“すごすぎて滅”でした！」とテンション高くコメント。
本作で大活躍を見せるトイレトレーニングのおもちゃ スマーティー・パンツの日本版声優を務めるM！LKの佐野勇斗は、塩崎と吉田のカメオ声優出演について「（塩崎）太智と一緒に完成版を観たのですが、太智の声は1回だと分からないかもしれないです。吉田の声は分かるかもしれません」と話すと、すかさず塩崎は「しっかり演じたので何回も見てください！」と重ね、さらに「これから僕たちが『トイ・ストーリー５』を盛り上げていきます！『トイ・ストーリー』愛を思いっきり熱くぶつけていきます！」と熱くアピールした。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記