佐々木蔵之介、深田恭子ら『超高速！参勤交代』おなじみのメンバーが映画館に集結 劇場マナーCM＆メイキング公開
映画『超高速！参勤交代 フルスロットル』（2027年公開）のキャストが出演する劇場マナーCMとメイキング映像が3日、公開された。主演の佐々木蔵之介をはじめ、深田恭子、伊原剛志、寺脇康文、上地雄輔、柄本時生、六角精児、西村まさ彦らが映画館に集結し、ユーモアたっぷりに鑑賞マナーを呼びかけている。
【動画】『超高速！参勤交代』劇場マナーCM＆メイキング
『超高速！参勤交代』は、江戸幕府から突然課された無理難題に挑む弱小藩・湯長谷藩（現在の福島県いわき市）の奮闘を描いた時代劇シリーズ。2014年公開の第1作は、「第38回日本アカデミー賞」最優秀脚本賞を受賞し、2016年公開の『超高速！参勤交代 リターンズ』と合わせたシリーズ累計興行収入は27億円を突破した。
約10年ぶりとなる最新作『超高速！参勤交代 フルスロットル』では、佐々木演じる藩主・内藤政醇を中心に、おなじみのキャストが再集結。本木克英監督も続投し、シリーズ最大の危機に立ち向かう。
劇場マナーCMでは、湯長谷藩の藩主・内藤政醇（佐々木）ら一行が映画館へ。おなじみのメンバーが、劇場での“正しくない”振る舞いを実演し大暴れ!?映画鑑賞中、知恵者の家老・相馬兼嗣（西村）が携帯を使用すると、政醇とその妻・お咲（深田）が「音や光が出る機器、気になります」「使用は控えんべ！」と注意。
雲隠段蔵（伊原）、荒木源八郎（寺脇）、秋山平吾（上地）、増田弘忠（柄本）、今村清右衛門（六角）らも次々と登場。彼らを束ねる政醇が、「一寸先は闇だっぺよ」「一緒に気をつけっぺな！」と、持ち前のリーダーっぷりを発揮し、映画鑑賞中の心得を説いていく。思わずクスッと笑ってしまう、本シリーズならではのコミカルな掛け合いを一足先にスクリーンで見ることができる。
さらに、あわせて公開されたメイキング映像では、10年ぶりの再集結に笑顔があふれるキャスト陣の姿をキャッチ。劇中さながらのチームワークで和気あいあいとした雰囲気の中、カメラが回っていなくてもいわき弁が飛び交う撮影の舞台裏など、ファン必見の特別映像となっている。
この劇場マナーCMは3日から全国のSMT系劇場（MOVIX、ピカデリー、東劇）で上映を開始。全国のコロナワールドでも順次上映される予定となっている。
【動画】『超高速！参勤交代』劇場マナーCM＆メイキング
『超高速！参勤交代』は、江戸幕府から突然課された無理難題に挑む弱小藩・湯長谷藩（現在の福島県いわき市）の奮闘を描いた時代劇シリーズ。2014年公開の第1作は、「第38回日本アカデミー賞」最優秀脚本賞を受賞し、2016年公開の『超高速！参勤交代 リターンズ』と合わせたシリーズ累計興行収入は27億円を突破した。
劇場マナーCMでは、湯長谷藩の藩主・内藤政醇（佐々木）ら一行が映画館へ。おなじみのメンバーが、劇場での“正しくない”振る舞いを実演し大暴れ!?映画鑑賞中、知恵者の家老・相馬兼嗣（西村）が携帯を使用すると、政醇とその妻・お咲（深田）が「音や光が出る機器、気になります」「使用は控えんべ！」と注意。
雲隠段蔵（伊原）、荒木源八郎（寺脇）、秋山平吾（上地）、増田弘忠（柄本）、今村清右衛門（六角）らも次々と登場。彼らを束ねる政醇が、「一寸先は闇だっぺよ」「一緒に気をつけっぺな！」と、持ち前のリーダーっぷりを発揮し、映画鑑賞中の心得を説いていく。思わずクスッと笑ってしまう、本シリーズならではのコミカルな掛け合いを一足先にスクリーンで見ることができる。
さらに、あわせて公開されたメイキング映像では、10年ぶりの再集結に笑顔があふれるキャスト陣の姿をキャッチ。劇中さながらのチームワークで和気あいあいとした雰囲気の中、カメラが回っていなくてもいわき弁が飛び交う撮影の舞台裏など、ファン必見の特別映像となっている。
この劇場マナーCMは3日から全国のSMT系劇場（MOVIX、ピカデリー、東劇）で上映を開始。全国のコロナワールドでも順次上映される予定となっている。