吉野北人×鈴木愛理、“ラブラブ夫婦”が殺し合い!? 勘違いから巻き起こる奇想天外な物語『昨夜は殺れたかも』場面写真
THE RAMPAGEの吉野北人と鈴木愛理がダブル主演を務める映画『昨夜は殺れたかも』（10月23日公開）の場面写真13点が3日、一挙公開された。幸せな新婚生活を送る夫婦が、それぞれ相手に隠してきた"裏の顔"をのぞかせる姿が切り取られている。
【画像】映画『昨夜は殺れたかも』そのほかの場面写真
原作は、藤石波矢と辻堂ゆめがリレー形式で執筆した同名ミステリー小説（講談社タイガ）。夫と妻、それぞれの視点から物語が展開し、「殺し合いなのに笑える」と話題を集めた作品を、『事故物件 恐い間取り』のブラジリィー・アン・山田氏の脚本、『今夜はコの字で』などの松木創監督が実写映画化する。
吉野が演じるのは、愛妻家のサラリーマンとして暮らしながら、実は元ヤクザという過去を隠している藤堂光弘。鈴木は、夫を愛する専業主婦でありながら、美容業界で活躍する若き敏腕社長というもう一つの顔を持つ藤堂咲奈を演じる。
公開された場面写真では、食卓を囲み幸せそうに微笑む新婚夫婦の姿から一転、それぞれが秘密の顔を見せるシーンを収録。"元ヤクザ"の本性をのぞかせる光弘や、美容業界のカリスマとして働く咲奈など、お互いの知らない一面が映し出されている。
さらに、咲奈が信頼を寄せるビジネスパートナー・明石（工藤阿須加）との意味深な2ショットや、光弘に思いを寄せている様子の野中（王林）、光弘を兄のように慕う部下・哲哉（ISSEI）ら、個性豊かなキャラクターたちの姿も公開された。
本作は、ハロウィンの夜に出会い結婚した新婚夫婦が、それぞれ相手の浮気を疑ったことをきっかけに、「殺される前に殺さなければ」と勘違いを重ねていくミステリーコメディー。愛し合っているはずの夫婦が、互いに命を狙うという奇想天外な物語が描かれる。
【画像】映画『昨夜は殺れたかも』そのほかの場面写真
原作は、藤石波矢と辻堂ゆめがリレー形式で執筆した同名ミステリー小説（講談社タイガ）。夫と妻、それぞれの視点から物語が展開し、「殺し合いなのに笑える」と話題を集めた作品を、『事故物件 恐い間取り』のブラジリィー・アン・山田氏の脚本、『今夜はコの字で』などの松木創監督が実写映画化する。
公開された場面写真では、食卓を囲み幸せそうに微笑む新婚夫婦の姿から一転、それぞれが秘密の顔を見せるシーンを収録。"元ヤクザ"の本性をのぞかせる光弘や、美容業界のカリスマとして働く咲奈など、お互いの知らない一面が映し出されている。
さらに、咲奈が信頼を寄せるビジネスパートナー・明石（工藤阿須加）との意味深な2ショットや、光弘に思いを寄せている様子の野中（王林）、光弘を兄のように慕う部下・哲哉（ISSEI）ら、個性豊かなキャラクターたちの姿も公開された。
本作は、ハロウィンの夜に出会い結婚した新婚夫婦が、それぞれ相手の浮気を疑ったことをきっかけに、「殺される前に殺さなければ」と勘違いを重ねていくミステリーコメディー。愛し合っているはずの夫婦が、互いに命を狙うという奇想天外な物語が描かれる。