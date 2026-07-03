◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 ポルトガル 2―1 クロアチア（2026年7月2日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は2日（日本時間3日）に行われ、ポルトガルがクロアチアを2―1で破り、3大会連続で16強入りを果たした。6日（同7日）の決勝トーナメント2回戦ではスペインと対戦する。

序盤からポゼッションで優位に立ちながら、クロアチアの堅守を破れなかった。クロアチアのカウンターを浴びるようになり、後半8分には先制を許した。しかし同23分、VAR判定で獲得したPKをC・ロナウド（アルナスル）がゴールど真ん中に決めて同点。C・ロナウドは同36分に今大会初めて交代も、アディショナルタイムの同49分、途中出場でC・ロナウドの代わりに1トップに入ったFWラモス（ACミラン）が勝ち越しゴールを決めた。試合終了間際にはクロアチアが同点ゴールを決めたかに見えたが、VARでオフサイドと判定され取り消された。

昨年7月3日、ポルトガル代表の主力だったFWディオゴ・ジョタさんが28歳の若さで交通事故死。悲劇から1年が経過し、国歌斉唱時にはスタジアムの大型ビジョンにジョタさんの写真が映し出された。前半21分にはジョタさんの代表の背番号「21」にちなみ、ポルトガルのサポーターがスタンディングオベーション。存命であれば一緒にW杯を戦っていたはずのジョタさんにささげる白星となった。

今大会のポルトガルは1次リーグK組を2位通過。コンゴと1―1で引き分け、ウズベキスタンには5―0で大勝したものの、コロンビアはスコアレスドロー。コロンビア戦は終始ペースを握られる展開で、C・41歳のロナウドをフル出場させ続ける起用に批判も出ていたが、負ければ終わりのトーナメントで勝負強さを発揮した。