『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本版主題歌にMrs. GREEN APPLE決定 ─ ケヴィン・ファイギも絶賛「私のイチオシのバンドです」

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の日本版主題歌が、Mrs. GREEN APPLEによる書き下ろし楽曲「Brand New」に決定した。日本語吹替版のエンドクレジットにアタッチされる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く最新作。2026年7月31日（金）に日米同時公開を迎える。

先日、スパイダーマン公式SNSでは、本作の監督を務めるデスティン・ダニエル・クレットンが日本版主題歌アーティストの近日解禁を匂わせるメッセージ動画が投稿されていた。このたび、マーベル・スタジオ社長であり、本作で製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギから日本のファンに向けた動画が到着。その中で、Mrs. GREEN APPLEが日本版主題歌を担当することが発表された。

Mrs. GREEN APPLEは、デビュー当時よりスパイダーマンの大ファンであることを公言してきた。『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2023）のジャパンプレミアにも応援に駆け付けており、今回はトム・ホランド版スパイダーマンの新章開幕と、バンドの新章“フェーズ3”開幕が重なるタイミングでのコラボレーションとなった。

本作のために大森元貴が書き下ろした「Brand New」の制作にあたっては、2026年2月に米ロサンゼルスのソニー・ピクチャーズスタジオでミーティングが行われた。大森はケヴィン・ファイギ、『スパイダーマン』シリーズのプロデューサーであるエイミー・パスカル、全マーベル作品の音楽監修を務めるデイヴ・ジョーダンらと対面。スパイダーマンへの愛を語り合いながら、日本版主題歌の方向性についてリクエストを受けたという。

さらに、マーベル・スタジオチームの計らいにより、デスティン・ダニエル・クレットン監督とのオンラインミーティングも実現。製作陣とのディスカッションを重ね、最新作への理解を深めたうえで制作された「Brand New」は、孤立無援な世界でも“親愛なる隣人”として愛する人たちを守り、戦い抜く覚悟を胸にしたピーター・パーカーの心情を代弁する一曲に仕上がっているという。

ファイギはMrs. GREEN APPLEについて、「彼らは私の一押しのバンドです！」と絶賛。「LAや東京でじっくり語り合い、スパイダーマンへの愛と情熱を感じました。新曲への想いが伝わってきて本当に光栄に思います」とコメントしている。大森から送られてきた楽曲もいち早く聴き、「皆さんに聴いてもらうのが待ち遠しいです」と太鼓判を押した。

作詞作曲を手がけた大森は、「いち映画ファンとして、そしてMCUファンとして、日本版主題歌の存在意義を、愛を、しっかりと伝えたいという思いで参加させていただきます」とコメント。「小さい頃から大好きだったスパイダーマンにこうして関われる事とても嬉しく胸がいっぱいです」と喜びを語っている。コメント全文は以下の通り。

「いち映画ファンとして、そして MCU ファンとして、

日本版主題歌の存在意義を、愛を、しっかりと伝えたいという思いで参加させていただきます。

小さい頃から大好きだったスパイダーマンにこうして関われる事とても嬉しく胸がいっぱいです。

ケヴィンやエイミー、監督のデスティン、音楽監修のデイヴからもしっかりと今作の大切にしたいことを伺いまして、

曲として精一杯の愛情を込めて制作いたしました！

僕が言わずとも皆さん十分楽しみにされているかとは思いますが、とにかく今作”ヤバイ”です。

僕らも映画館で観るのが今から楽しみです！」

また大森は、スパイダーマンが糸を出す際のポーズについて、向きを変えると「I LOVE YOU」を伝える世界共通のハンドサインになることに気づいたといい、サビの頭には「I love youの先へ」というフレーズを入れ込んだという。ピーター・パーカーが前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）で選んだ孤独と、その先にある新たな一歩が、楽曲にどのように込められているのか注目だ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後を舞台に、大人になったピーター・パーカーの新たな戦いを描く。愛する人たちを守るため、彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していたピーターは、ニューヨークでスパイダーマンとして街の人々を守り続けている。しかし、人々の期待が高まるなか、そのプレッシャーはピーター自身を脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。さらに街では不可解な犯罪が頻発し、“親愛なる隣人”はかつて直面したことのない脅威に立ち向かうことになる。

Mrs. GREEN APPLEによる日本版主題歌「Brand New」の全貌は近日公開予定。映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日（金）日米同時公開。