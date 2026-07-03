夏の甲子園の超名門校が廃校危機、イジメ問題だけではない深刻な内輪揉めとは
YouTubeチャンネル「アポロの野球・歴史探訪」が、「【イジメだけじゃない“PL学園が衰退した真相”】高校野球の超名門校として一時代を築き、プロ野球界発展にも貢献したPL学園は何故衰退したのか」と題した動画を公開した。甲子園で春夏通算7度の優勝を果たしたPL学園硬式野球部が、なぜ2016年夏を最後に休部へ至ったのか、その複雑な背景を解説している。
動画はまず、PL学園と母体であるPL教団の歩みを紹介。「PLの野球は世界平和に通ず」という理念のもと1956年に創部された野球部は、「スカウトの神様」と称された井元俊秀氏の尽力もあり、1980年代には全国屈指の強豪校へ成長した。試合中に選手が「おやしきり」と呼ばれる教団のお守り（アミュレット）を握りしめ祈りを捧げる姿は、当時の象徴的な光景として振り返られている。
しかし1990年代以降、部内で「3年生は神様、2年生は平民、1年生は奴隷」と言われるほど過酷な上下関係が常態化し、暴力問題が表面化する。1986年の「池ポチャいじめ事件」や、2001年の「パイプ椅子事件」など度重なる不祥事により、対外試合禁止処分や新入部員募集停止へと追い込まれた過程が語られた。
さらに衰退の理由は、部内の問題にとどまらない。動画では教団内部の事情にも言及し、3代目教祖の妻・美智代氏が実権を握った影響で教団の方針が大きく変化した点を指摘。先代への遺恨から、教団の誇りであった野球部の廃部に舵を切ったとする見方を紹介している。加えて、入学条件として「お神霊（おみたま）」を持つ家庭であることを求めた結果、実質的に信者しか入学できなくなり、現在の生徒数激減につながっていると推察した。
動画の最後では、2025年時点での高校生の在籍数が計39人となり、学校運営自体が厳しい状況にある事実へ触れている。OB会が野球部復活を求めているものの、単なる不祥事だけでなく教団内の権力闘争や信者減少など複数の要因が絡み合っており、名門復活への道のりは極めて険しいと結論づけている。
動画はまず、PL学園と母体であるPL教団の歩みを紹介。「PLの野球は世界平和に通ず」という理念のもと1956年に創部された野球部は、「スカウトの神様」と称された井元俊秀氏の尽力もあり、1980年代には全国屈指の強豪校へ成長した。試合中に選手が「おやしきり」と呼ばれる教団のお守り（アミュレット）を握りしめ祈りを捧げる姿は、当時の象徴的な光景として振り返られている。
しかし1990年代以降、部内で「3年生は神様、2年生は平民、1年生は奴隷」と言われるほど過酷な上下関係が常態化し、暴力問題が表面化する。1986年の「池ポチャいじめ事件」や、2001年の「パイプ椅子事件」など度重なる不祥事により、対外試合禁止処分や新入部員募集停止へと追い込まれた過程が語られた。
さらに衰退の理由は、部内の問題にとどまらない。動画では教団内部の事情にも言及し、3代目教祖の妻・美智代氏が実権を握った影響で教団の方針が大きく変化した点を指摘。先代への遺恨から、教団の誇りであった野球部の廃部に舵を切ったとする見方を紹介している。加えて、入学条件として「お神霊（おみたま）」を持つ家庭であることを求めた結果、実質的に信者しか入学できなくなり、現在の生徒数激減につながっていると推察した。
動画の最後では、2025年時点での高校生の在籍数が計39人となり、学校運営自体が厳しい状況にある事実へ触れている。OB会が野球部復活を求めているものの、単なる不祥事だけでなく教団内の権力闘争や信者減少など複数の要因が絡み合っており、名門復活への道のりは極めて険しいと結論づけている。
YouTubeの動画内容
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