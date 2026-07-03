映画『ちいかわ』入場者特典第1弾は「チャームミニフィギュア」 特別デザインの全8種類
きょう午後8時に映画本編の特別新映像がYouTubeで世界最速解禁
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（24日公開）の入場者特典第1弾として、「チャームミニフィギュア（全8種）」が数量限定で全国の上映館で配布されることが発表された。
【画像】ラストは世界最速解禁！映画『ちいかわ』怒涛の解禁タイムスケジュール
入場者特典第1弾は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋の全8種類のキャラクターたちの映画特別デザインミニチャーム。バッグや傘などにつけてちいかわたちを身近に感じられるとびきりキュートな劇場限定アイテムとなる。
また、きょう3日は6つの大きな情報が続々と解禁される。最後を飾る午後8時には、“怒とうの1日の終わりにぴったりな”映画本編の特別新映像がYouTube 東宝 MOVIE チャンネルでプレミア公開。世界最速の特別新映像解禁となる。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』で4度のグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわたちが「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（24日公開）の入場者特典第1弾として、「チャームミニフィギュア（全8種）」が数量限定で全国の上映館で配布されることが発表された。
【画像】ラストは世界最速解禁！映画『ちいかわ』怒涛の解禁タイムスケジュール
入場者特典第1弾は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋の全8種類のキャラクターたちの映画特別デザインミニチャーム。バッグや傘などにつけてちいかわたちを身近に感じられるとびきりキュートな劇場限定アイテムとなる。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』で4度のグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわたちが「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
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