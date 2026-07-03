ダイソー「つっぱり棒」で“ゴミ袋交換”のプチストレスを劇的解消 「天才すぎる！」ゴミ袋収納の裏ワザ
日々の暮らしに役立つモノを発信している、ぴぴさん（@pipi_life__）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。名もなき家事の代表格「ゴミ箱の袋交換」をダイソーのアイテムだけで劇的に解決するライフハックを紹介した。
【写真一覧】“ゴミ袋交換”のプチストレスを劇的解消！「つっぱり棒」を使った裏ワザ
ぴぴさんは「ゴミ袋交換のストレス溜まっていない？いちいち外したり掛けたり面倒だよね」「この方法なら引っ張ると次のゴミ袋が手元に来るから ちぎって、すーっと撫でたらセット完了」と、100円ショップで手に入る身近なグッズを組み合わせて作る、ゴミ袋交換が「引っ張るだけ」で完了する仕組みを披露した。
【使用アイテム】
ロール巻きゴミ袋
伸縮式つっぱり棒
シリコンキャップカバー×2
超強粘着両面ゲルテープ
【作り方】
端のキャップを外したつっぱり棒をロール巻きゴミ袋の中央に通して、端のキャップを戻して、そこにシリコンキャップカバーを付ける。これをゴミ箱の底にセットすると「ゴミ袋ホルダー」の完成。
これだけで、ゴミ袋を取り出す際は引き上げるだけで、下にあるロールから次の袋が引っ張られて手元に届く仕組みとなる。ぴぴさんによると「（底のパーツに）シリコンキャップカバーもつけた方が安定したのでおすすめ」とのこと。
さらに、ゴミ箱の内側に「超強力ゲルテープ」を貼り、引き出した袋の口をなでるように貼り付ければ、袋がズレ落ちる心配がなく、捨てるときは剥がすだけで簡単だという。
このライフハックに、コメント欄には「天才すぎる！」「早速明日買いに行きます!!!!」「突っ張り棒にシリコンキャップがあるなんて知らなかった〜〜」「便利ですね！」といった反響が集まっていた。
【写真一覧】“ゴミ袋交換”のプチストレスを劇的解消！「つっぱり棒」を使った裏ワザ
ぴぴさんは「ゴミ袋交換のストレス溜まっていない？いちいち外したり掛けたり面倒だよね」「この方法なら引っ張ると次のゴミ袋が手元に来るから ちぎって、すーっと撫でたらセット完了」と、100円ショップで手に入る身近なグッズを組み合わせて作る、ゴミ袋交換が「引っ張るだけ」で完了する仕組みを披露した。
ロール巻きゴミ袋
伸縮式つっぱり棒
シリコンキャップカバー×2
超強粘着両面ゲルテープ
【作り方】
端のキャップを外したつっぱり棒をロール巻きゴミ袋の中央に通して、端のキャップを戻して、そこにシリコンキャップカバーを付ける。これをゴミ箱の底にセットすると「ゴミ袋ホルダー」の完成。
これだけで、ゴミ袋を取り出す際は引き上げるだけで、下にあるロールから次の袋が引っ張られて手元に届く仕組みとなる。ぴぴさんによると「（底のパーツに）シリコンキャップカバーもつけた方が安定したのでおすすめ」とのこと。
さらに、ゴミ箱の内側に「超強力ゲルテープ」を貼り、引き出した袋の口をなでるように貼り付ければ、袋がズレ落ちる心配がなく、捨てるときは剥がすだけで簡単だという。
このライフハックに、コメント欄には「天才すぎる！」「早速明日買いに行きます!!!!」「突っ張り棒にシリコンキャップがあるなんて知らなかった〜〜」「便利ですね！」といった反響が集まっていた。