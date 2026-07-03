大病院にも引けを取らない【女性のがんの名医】学会が認めた246人を一挙紹介…「切るか、残すか」決断を託すならこの人に

乳がんに子宮がん、卵巣がんといった女性特有のがんは、若いうちから発症しやすいうえ、進行すると乳房や子宮、卵巣を切除せざるを得ない場合もある。女性にとっては非常に大きな決断を迫られる疾患だけに、腕の立つ名医に診てもらいたい。

「治療実績が高い病院に足を運ぶべき」

「国民皆保険の延長で考えてしまうからなのか、日本全国どこの病院でも同じレベルの治療が受けられると思っている患者さんは数多くいます。しかし実際のところ医療機関ごとに治療の中身には大きな差があり、得意分野や不得意な分野も異なっている。自分が抱えている疾患に応じて、その治療実績が高い病院に足を運ぶべきなのは間違いありません」

このように話すのは、東京都にあるがん研有明病院で婦人科部長を務める金尾祐之氏だ。

本誌ではこれまでも、心臓血管外科のスペシャリストや肝胆膵手術の専門家、抗がん剤治療のプロフェッショナルなど、さまざまな分野の「身近で診てくれる名医」と専門病院を調査してきた。

大反響シリーズの第7弾となる今回は、日本乳癌学会が認定した「乳腺指導医」、および日本婦人科腫瘍学会が認めた「婦人科腫瘍指導医」が所属する、女性のがん治療に強い病院を紹介していこう。

この2つの指導医はどちらも、「女性のがんを診る」という点では共通するが、乳がんと婦人科がん（子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんなど）では、疾患のメカニズムが大きく異なる。そのため大きな病院ではたいてい、前者は乳腺外科、後者は婦人科が診るのが定番だ。

大病院にも引けを取らない「専門病院」があった

まずは乳腺指導医から。鹿児島県にある相良病院は、手厚い乳がん治療体制に定評があり、日本で唯一「特定領域がん診療連携拠点病院」に認定されている。院長補佐の相良安昭氏が、同院の特徴を解説する。

「当院では鹿児島県内の乳がん患者の8割以上を診ているうえ、九州のほかの県はもちろん、それ以外からも患者さんが訪れます。その強みを活かして、およそ9000人のデータをもとにがん研や聖路加国際病院、京都大学などと協力しながら、乳がんが乳房内に再発するリスクの予測モデルを作りました。腫瘍の大きさやがんの性質を入力すると、『再発リスクはおよそ○％』と出るので、患者さんに説明する際にも役立っています」

福岡県にある及川病院も、乳がんを中心とした乳腺疾患の治療に定評がある専門病院だ。院長の及川将弘氏が実績を話す。

「乳がん手術の症例は年間300弱ほどで、5年無遠隔再発生存率（5年後にほかの臓器に転移せず生存している確率）は93％と高く、大病院にも決して引けを取らないレベルです。

治療実績を上げるのはもちろんのこと、患者さんの内面もケアするよう心がけています。たとえば当院では何曜日に来ても、外来で女性の医師に診てもらえるようシフトを組んでいる。

また抗がん剤を投与すると髪の毛が抜け落ちてしまいますが、治療の際に頭を冷やすと生えそろうのが早くなることがわかっています。髪が生えてこないことで思い悩んでしまう患者さんも少なくないので、頭皮冷却の機械も導入済みです」

「大きく切ったほうが治りやすい」は誤解

乳がんを手術で切除するとなると、乳房を温存するかそれともすべて摘出するか、患者は厳しい判断を迫られる。大阪府にある相原病院理事長で日本乳癌学会理事の相原智彦氏は、そういった患者の悩みに寄り添うよう意識しているという。

「患者さんのよくある誤解として、『大きく切ったほうが治りやすい』というものがあります。ただし近年では、温存しても全摘しても、生存率をはじめ手術の成績はほとんど変わりません。その点をしっかり説明したうえで、判断してもらっています。

温存した場合、残った乳腺から再発するリスクは数％ほど残ってしまい、どうしてもゼロにはできません。一方で全摘した場合も、手術時の傷の周りに再発するリスクがわずかにあり、同じくゼロにならない。この差をどう受け止めて判断するか、患者さんが納得できるまで相談に乗ります」

ただし技術が進歩するにつれて、新しい乳房温存の手技も開発されている。その一つが、「スーチャー・スキャフォールド法」だ。

「糸で足場のようなものを作ることで、術後に乳房の変形や陥没を抑える方法です。これにより、自然できれいな乳房の形の維持が期待できます」（前出の相良氏）

【後編記事】『口コミだけではわからない【「女性のがん」に本当に強い病院】全国246ヵ所を一挙紹介』へつづく。

「週刊現代」2026年7月6日号より

【つづきを読む】口コミだけではわからない【「女性のがん」に本当に強い病院】全国246ヵ所を一挙紹介