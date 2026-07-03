◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間6月12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026の戦いを終えた日本代表が2日に帰国。チームを率いた森保一監督が、韓国の代表の戦いについて答えました。

今大会韓国代表は、初戦のチェコ戦で勝利しましたが、第2戦のメキシコ戦では守備のミスから決勝点を奪われ敗戦。第3戦の南アフリカにも完封負けを喫しグループ3位、1勝2敗の勝ち点3でグループステージ敗退となりました。

会見では森保監督へ韓国メディアの記者から、「今大会韓国は過去最悪の成績と声が上がっている。韓国代表の現状をどう評価しているか」と質問が上がります。

森保監督は「韓国の状況をすべて知っているかと言われればほとんど知らないので軽々しくコメントはできませんが」と前置きし、「過去最悪ということはないかなと思います。本当に国のために身を粉にして頑張っておられると思います」と答えました。

続けて「グループステージ突破できなかったかもしれないですが、世界の強豪の中で1勝はしっかり取れている。3試合目は難しい舵取りをしなければならない中、思ったような結果は出なかったのかなと思いますが、結果を出すための努力は最大限していると思います」と評価しました。

さらにラウンド32でブラジルに敗れた日本を引き合いに出し「最終的に我々も結果が出たかというと、目標としていたところには達成できていない。結果は、プロの世界で、代表の舞台で問われるところはもちろんあると思いますが、全て結果論で、やってきたことがダメだったかというと、そうではないと思います」と話しました。