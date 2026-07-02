『鎧真伝サムライトルーパー』×『おそ松さん』ブリーフ姿で武装したコラボビジュアル解禁
7月7日より第2クールを放送・配信するアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』より、アニメ『おそ松さん』とのコラボビジュアルが解禁。併せて、両作を手掛ける藤田陽一監督からのコメント、第1クールを振り返るダイジェストPV、第13話あらすじ＆先行場面カットが到着した。
【写真】主人公同士のコラボ「凱×おそ松」ビジュアル
『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となるTVアニメ。「ガンダム」シリーズ、「ラブライブ！」シリーズなどオリジナル映像作品の数々を生み出した株式会社バンダイナムコフィルムワークスのアニメーション制作スタジオSUNRISE Studios（サンライズスタジオ）が制作を担当している。
約40年の時を経て、ついに2026年1月6日より第1クールの放送・配信がスタートしたが、第1話の放送時には、「サムライトルーパー」や「ナスティ」といった関連ワードがXのトレンドを占め、大きな話題に。3月24日に最終話である第12話が放送され、初代サムライトルーパーの登場などで多くのファンが熱狂した。
そしていよいよ、第2クールが7月7日より放送・配信開始。
監督は『銀魂』、『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一、シリーズ構成・脚本は『仮面ライダービルド』、映画『クローズZERO』、『テルマエ・ロマエ』など戦隊・特撮モノや実写を手掛ける武藤将吾。
メインキャラクターデザインは、『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』、TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のキャラクターデザインを務める室田雄平。ヨロイギアデザイン原案は、『鎧伝サムライトルーパー』の鎧デザインを担当し、近年は『SSSS.DYNAZENON』で怪獣デザインを担当した岡本英郎と、豪華スタッフが集結した。
そして、今作でサムライトルーパー演じるのは、数々の話題作に出演する豪華キャスト5名。主人公・凱（がい）役を石橋陽彩、上杉魁人（うえすぎかいと）役を榎木淳弥、北条武蔵（ほうじょうむさし）役を村瀬歩、北条大和（ほうじょうやまと）役を武内駿輔、石田紫音（いしだしおん）役を熊谷健太郎がつとめる。
この度、両作品の監督を藤田監督が手掛けているという共通点から、アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』とアニメ『おそ松さん』のコラボレーションが実現。
サムライトルーパーとして妖邪の侵攻から日本を守る凱・上杉魁人・北条武蔵・北条大和・石田紫音・織田龍成が、それぞれ「おそ松さん」の6つ子・おそ松、カラ松、一松、十四松、チョロ松、トド松に変身。ブリーフ姿で武装した、コラボレーションビジュアルとなっている。
『鎧真伝サムライトルーパー』と『おそ松さん』（1期〜3期）の監督を務めた藤田監督は、同ビジュアルについて「このお話を伺った時、私は何とも言えない表情をしていたと思います。生暖かく見守っていただけたら幸いです」とコメント。
なお、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』公式HPにて、このコラボビジュアルを使用した壁紙（PC用／スマホ用）も配布中。
第1クールは、敵として登場した凱や龍成の消失など、驚きの展開の連続だった。第2クールの放送を目前に控え、藤田監督は「今回もなかなかに苛烈で数奇な事件が6人の少年に次々と降りかかります。より強大な困難や敵に向かっていく中での彼等の心情の変化、そして最終話で少年達は何を得て失い、どこに辿り着くのか。是非見守ってください」とメッセージを寄せた。
また今回、第1クールを振り返ることができるダイジェストPVが公開。親しい人や仲間との出会いと別れ、数々の熱い戦いを通して力強く成長していくサムライトルーパー達のこれまでの軌跡を、約15分に凝縮した内容となっている。
さらに、第13話あらすじ＆先行場面カットも公開された。
TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールは、7月7日より、TOKYO MXにて毎週火曜23時30分、関西テレビにて毎週火曜25時19分、BS11にて毎週水曜24時放送。U-NEXT、アニメ放題、dアニメストアほかにて配信開始。
※第13話あらすじ全文は以下の通り。
＜第13話あらすじ＞
■第13話あらすじ（タイトル「シンショウ」）
凱が身を挺して妖邪の乱に終止符を打ってから3ヵ月。DSTではナスティに代わり新たな司令官が就任し、壊滅状態にあった東京も復興の兆しを見せていた。人々が平和を享受する中で、ただ魁人たちだけが凱の不在に物足りなさを感じていた。
しかし、都内上空に再び異変が訪れて、妖邪の再来を予感させる。そして魁人たちは原因を突き止めるために妖邪界に向かい、死滅の泉にて石化した凱を見つけて――。
【写真】主人公同士のコラボ「凱×おそ松」ビジュアル
『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となるTVアニメ。「ガンダム」シリーズ、「ラブライブ！」シリーズなどオリジナル映像作品の数々を生み出した株式会社バンダイナムコフィルムワークスのアニメーション制作スタジオSUNRISE Studios（サンライズスタジオ）が制作を担当している。
そしていよいよ、第2クールが7月7日より放送・配信開始。
監督は『銀魂』、『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一、シリーズ構成・脚本は『仮面ライダービルド』、映画『クローズZERO』、『テルマエ・ロマエ』など戦隊・特撮モノや実写を手掛ける武藤将吾。
メインキャラクターデザインは、『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』、TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のキャラクターデザインを務める室田雄平。ヨロイギアデザイン原案は、『鎧伝サムライトルーパー』の鎧デザインを担当し、近年は『SSSS.DYNAZENON』で怪獣デザインを担当した岡本英郎と、豪華スタッフが集結した。
そして、今作でサムライトルーパー演じるのは、数々の話題作に出演する豪華キャスト5名。主人公・凱（がい）役を石橋陽彩、上杉魁人（うえすぎかいと）役を榎木淳弥、北条武蔵（ほうじょうむさし）役を村瀬歩、北条大和（ほうじょうやまと）役を武内駿輔、石田紫音（いしだしおん）役を熊谷健太郎がつとめる。
この度、両作品の監督を藤田監督が手掛けているという共通点から、アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』とアニメ『おそ松さん』のコラボレーションが実現。
サムライトルーパーとして妖邪の侵攻から日本を守る凱・上杉魁人・北条武蔵・北条大和・石田紫音・織田龍成が、それぞれ「おそ松さん」の6つ子・おそ松、カラ松、一松、十四松、チョロ松、トド松に変身。ブリーフ姿で武装した、コラボレーションビジュアルとなっている。
『鎧真伝サムライトルーパー』と『おそ松さん』（1期〜3期）の監督を務めた藤田監督は、同ビジュアルについて「このお話を伺った時、私は何とも言えない表情をしていたと思います。生暖かく見守っていただけたら幸いです」とコメント。
なお、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』公式HPにて、このコラボビジュアルを使用した壁紙（PC用／スマホ用）も配布中。
第1クールは、敵として登場した凱や龍成の消失など、驚きの展開の連続だった。第2クールの放送を目前に控え、藤田監督は「今回もなかなかに苛烈で数奇な事件が6人の少年に次々と降りかかります。より強大な困難や敵に向かっていく中での彼等の心情の変化、そして最終話で少年達は何を得て失い、どこに辿り着くのか。是非見守ってください」とメッセージを寄せた。
また今回、第1クールを振り返ることができるダイジェストPVが公開。親しい人や仲間との出会いと別れ、数々の熱い戦いを通して力強く成長していくサムライトルーパー達のこれまでの軌跡を、約15分に凝縮した内容となっている。
さらに、第13話あらすじ＆先行場面カットも公開された。
TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールは、7月7日より、TOKYO MXにて毎週火曜23時30分、関西テレビにて毎週火曜25時19分、BS11にて毎週水曜24時放送。U-NEXT、アニメ放題、dアニメストアほかにて配信開始。
※第13話あらすじ全文は以下の通り。
＜第13話あらすじ＞
■第13話あらすじ（タイトル「シンショウ」）
凱が身を挺して妖邪の乱に終止符を打ってから3ヵ月。DSTではナスティに代わり新たな司令官が就任し、壊滅状態にあった東京も復興の兆しを見せていた。人々が平和を享受する中で、ただ魁人たちだけが凱の不在に物足りなさを感じていた。
しかし、都内上空に再び異変が訪れて、妖邪の再来を予感させる。そして魁人たちは原因を突き止めるために妖邪界に向かい、死滅の泉にて石化した凱を見つけて――。