SUPER EIGHT・安田章大、たこ焼きのためにソース5種類用意 こだわりの作り方も明かす
SUPER EIGHT・安田章大（41）と俳優・アーティスト、のん（32）が2日、大阪・堺で行われた映画『平行と垂直』（8月28日公開）の「ジャパンプレミア バリアフリー上映試写会」に登壇した
【集合ショット】爽やかな笑顔で魅了した安田章大＆のんら
兵庫出身で関西出身者によるアイドルグループ・SUPER EIGHTとして活動してきた安田、同じく兵庫出身ののんにとって地元・関西凱旋となった今回のイベント。観客に「ただいまです」と答えた安田。凱旋の感想を聞かれると「落ち着きます。東京は一生懸命仕事せなあかん街ですからね。関西弁を聞くと幸せですね」とにっこり。のんも「関西っていいですよね。人が温かいを通り越して熱さを感じて、みんな親戚みたいな感じになります」と話した。
「関西に来たら必ず行くところ、食べるもの」を聞かれると安田は「全然嘘ついてるとかじゃないんですけど、関西人やから嘘ついてるみたいになりそうなんですけど…」とためらいつつ「ほんまにたこ焼きが好き」と回答。「家でもよくするし、自分の大事な作り方もあるし、家にソース5種類用意してるし」と明かした。
「たこ焼きのためですか!?」と驚くMCに「それ以外何に使うんですか？」と即答。醤油や塩など、味付けもさまざまなバリエーションで楽しんでいるそう。さらにこだわりの作り方を聞かれると、「僕だけのものでなくなるな…」と躊躇。「一応秘密にしてます」としつつ、「特になにもしてないんですけどね。山芋入れてます。よろしくおねがいいたします」とさらっと明かした。
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と熱望して初めて企画から参加し、のんとダブル主演を務める。小林聖太郎監督がメガホンをとった。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
また今回の試写会では日本語字幕付き、映画の字幕と音声ガイドを楽しめるアプリ「HELLO! MOVIE」を活用したバリアフリー対応で実施。舞台あいさつには、手話通訳もあり、視覚・聴覚に障がいのある人も全員が本編からイベントまで楽しんだ。
イベントには、小林聖太郎監督も登壇した。
【集合ショット】爽やかな笑顔で魅了した安田章大＆のんら
兵庫出身で関西出身者によるアイドルグループ・SUPER EIGHTとして活動してきた安田、同じく兵庫出身ののんにとって地元・関西凱旋となった今回のイベント。観客に「ただいまです」と答えた安田。凱旋の感想を聞かれると「落ち着きます。東京は一生懸命仕事せなあかん街ですからね。関西弁を聞くと幸せですね」とにっこり。のんも「関西っていいですよね。人が温かいを通り越して熱さを感じて、みんな親戚みたいな感じになります」と話した。
「たこ焼きのためですか!?」と驚くMCに「それ以外何に使うんですか？」と即答。醤油や塩など、味付けもさまざまなバリエーションで楽しんでいるそう。さらにこだわりの作り方を聞かれると、「僕だけのものでなくなるな…」と躊躇。「一応秘密にしてます」としつつ、「特になにもしてないんですけどね。山芋入れてます。よろしくおねがいいたします」とさらっと明かした。
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と熱望して初めて企画から参加し、のんとダブル主演を務める。小林聖太郎監督がメガホンをとった。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
また今回の試写会では日本語字幕付き、映画の字幕と音声ガイドを楽しめるアプリ「HELLO! MOVIE」を活用したバリアフリー対応で実施。舞台あいさつには、手話通訳もあり、視覚・聴覚に障がいのある人も全員が本編からイベントまで楽しんだ。
イベントには、小林聖太郎監督も登壇した。