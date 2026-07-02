ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、先輩から“まだ早い”と言われた神ゲーをプレゼントされ喜び「認めてもらえた」
「ホロライブ」所属のVTuber・綺々羅々ヴィヴィさんが、2日までに雑談配信を実施。先輩の兎田ぺこらさんからゲームをプレゼントしてもらったことを明かした。
【動画】先輩から“まだ早い”と言われた神ゲーのプレゼントに喜ぶヴィヴィさん（11：23ごろ）
ぺこらさんは、毎年様々なホロメンにSTEAMで購入したゲームを配布しており、今回はヴィヴィさんにアクションRPG『ドラゴンボールZ KAKAROT』をプレゼント。本作を贈った理由について「ドラゴンボールを学ぶときが必要だ」「ドラゴンボールを知るのは人生経験にとってめちゃくちゃいい」と語っている。
実はヴィヴィさんは、半年前にぺこらさんからこのゲームを「まだ早い」と言われていたのだが、今回プレゼントされたことで「今のヴィヴィはもういけるって認めてもらえた」と喜んでいた。
ちなみに、ヴィヴィさんは『ドラゴンボール』については「かめはめ波」と孫悟空の名台詞「クリリンのことかーっ!!」しか知らないほぼ初見勢らしく、ファンからは「カカロット楽しみだわ」「カカロットまじで神ゲーですよ」「ネットミームだけ知ってるパターンかｗ」と配信への期待が高まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」
【動画】先輩から“まだ早い”と言われた神ゲーのプレゼントに喜ぶヴィヴィさん（11：23ごろ）
ぺこらさんは、毎年様々なホロメンにSTEAMで購入したゲームを配布しており、今回はヴィヴィさんにアクションRPG『ドラゴンボールZ KAKAROT』をプレゼント。本作を贈った理由について「ドラゴンボールを学ぶときが必要だ」「ドラゴンボールを知るのは人生経験にとってめちゃくちゃいい」と語っている。
ちなみに、ヴィヴィさんは『ドラゴンボール』については「かめはめ波」と孫悟空の名台詞「クリリンのことかーっ!!」しか知らないほぼ初見勢らしく、ファンからは「カカロット楽しみだわ」「カカロットまじで神ゲーですよ」「ネットミームだけ知ってるパターンかｗ」と配信への期待が高まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」