中島史恵58歳、トレーニングウェアで抜群スタイル全開 「奇跡の美しさ」とネット騒然
タレントの中島史恵が2日までにInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では「今日はランニングマシーンからスタート やはり有酸素運動は心肺機能を鍛えてくれるのでシェイプupにもおススメですね!!」とつづり、トレーニングウェア姿の近影を披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「奇跡の美しさ」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では「今日はランニングマシーンからスタート やはり有酸素運動は心肺機能を鍛えてくれるのでシェイプupにもおススメですね!!」とつづり、トレーニングウェア姿の近影を披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「奇跡の美しさ」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）