現役薬剤師グラドル、ニットトップス×ミニ丈デニムパンツ姿にネット騒然「すっっご」「抜群プロポーション」
グラビアアイドル・三橋くんが2日までにXを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンからは驚きの声が集まった。
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月には自身のXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女がXのサブアカウントで投稿したのは、ノースリーブトップス×ミニ丈デニムパンツ姿。「こういうの、すき？」とつづり、こちらを見つめ可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「好き」「最高」などの反響が寄せられた。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）、X（@mitsuhashi_sab）
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月には自身のXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女がXのサブアカウントで投稿したのは、ノースリーブトップス×ミニ丈デニムパンツ姿。「こういうの、すき？」とつづり、こちらを見つめ可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「好き」「最高」などの反響が寄せられた。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）、X（@mitsuhashi_sab）